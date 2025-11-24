Offerte Black Friday
Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e manifestazioni in Italia

Cronaca
©Ansa

Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato", il 25 Novembre le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio. Gli appuntamenti città per città

ascolta articolo

Un grido collettivo contro la violenza di genere. Martedì 25 novembre 2025 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno, che dal 2016 si batte contro ogni forma di violenza di genere, dopo la partecipata manifestazione di Roma di sabato 22 Novembre, organizza anche a Milano un grande corteo cittadino (che inizierà ore 18.30, con ritrovo in piazzale Oberdan). Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato: contro la violenza maschile sulle donne e di genere", le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio in Italia. Ma anche contro i conflitti: "Il genocidio in Palestina, le guerre in Sudan, in Ucraina, in Congo e in tutto il mondo" per bloccare la finanziaria della guerra e del riarmo e per una sanità pubblica che curi, prevenga e funzioni, fa sapere il collettivo femminista. Che si mobilita anche per l'educazione sesso affettiva in tutte le scuole: "Perché la cultura dello stupro si sconfigge con la cultura del consenso e l'educazione sessuale - e per centri antiviolenza, case rifugio e consultori laici, accessibili a tutte e a tutti, e finanziati da fondi pubblici".

Gli appuntamenti in tutte le città
 

  • Alba
    18:30 Giardini Maestri del Lavoro, Corso Piave CORTEO

  • Albenga
    18:30 Viale Pontelungo 83 CORTEO

  • Asti
    18:00 piazza Cairoli CORTEO

  • Belluno
    18.00 parco Bologna PASSEGGIATA ARRABBIATA

  • Bergamo
    18:00 piazzale Marconi CORTEO

  • Bologna
    18.00 piazza VIII agosto CORTEO

  • Cagliari
    18:30 piazza San Michele CORTEO

  • Carpi
    18:30 piazza dei Martiri PRESIDIO

  • Catania
    19.00 Piazza Turi Ferro (ex piazza spirito santo) MOBILITAZIONE LOCALE

  • Como
    17.30 via Milano Alta CORTEO

  • Cuneo
    18.00 piazza Palestina (ex piazza Europa) CORTEO

  • Ferrara 
    collettivo trasfemm
    17.30 piazza verdi CORTEO

  • Firenze
    18:00 piazza San Marco CORTEO
    18:30 largo Annigoni PRESIDIO

  • Genova
    18:00 piazza della meridiana CORTEO

  • La Spezia
    18.00 Piazza Garibaldi CORTEO

  • Lamezia Terme
    18:00 isola pedonale Corso G.Nicotera PRESIDIO e PASSEGGIATA RUMOROSA

  • L'Aquila
    COLLETTIVO Fuori Genere
    Ore 9.00 in Comune INCONTRO;
    Ore 21.00 Spazio CaseMatte CINEFORUM

  • Livorno
    via scali del refugio 8
    18:00 ASSEMBLEA APERTA
    20:00 SERATA TRANSFEMMINISTA

  • Lucca
    17:30 fuori porta Sant’Anna CORTEO

  • Mantova
    19:00 piazza Canossa CORTEO

  • Massa Carrara
    15:00 davanti al Mercato Coperto CURA della zona fucsia
    17.00 Teatro Guglielmi PRESIDIO

  • Messina
    17.00 Piazza Ruggero settimo CORTEO

  • Milano
    18.30 piazzale Oberdan CORTEO

  • Modena
    18.00 Quartiere Sacca (Carabinieri) CORTEO

  • Macerata
    19.00 Corso Matteotti CORTEO

  • Novara
    18:00 piazza Puccini PRESIDIO

  • Napoli
    ore 18,30 Mensa Occupata via mezzocannone 14 LABORATORI
    15 h

  • Padova
    18:30 Porta Portello CORTEO

  • Palermo
    17:00 piazza Ruggero Settimo CORTEO

  • Pavia
    18:00 Piazza della Vittoria PRESIDIO

  • Piacenza COLLETTIVO R-ESISTO
    18.00 giardini margherita CORTEO

  • Pisa
    9:30 giardini di antichistica PASSEGGIATA RUMOROSA (Università)
    16.30 piazza della stazione CORTEO
    Pisa Anomalia Collettiva, Casa della donna Pisa
    17.30 piazza Gaza (ex XX settembre) CORTEO

  • Pistoia
    18:30 piazza S. Bartolomeo PRESIDIO E PASSEGGIATA ARRABBIATA

  • Prato
    17:30 piazza S.M. delle Carceri CORTEO

  • Reggio Calabria
    17:30 piazza Italia PRESIDIO

  • Reggio Emilia
    18.30 Piazza Prampolini PRESIDIO ITINERANTE

  • Rimini
    Corso Giovanni XXIII 20
    18.00 TALK
    19:30 SERATA TRANFEMMINISTA

  • Roma
    16:30 ministero dell'istruzione PRESIDIO
    Sassari Collettivo Clip e NUDM NordSardegna
    18:30 piazza d’Italia CORTEO e PRESIDIO

  • Savona
    18:00 piazza Giulio II CORTEO

  • Siena
    Collettiva f.r.o.g.
    16.00 piazza La Lizza CORTEO

  • Terni 
    Ass.TRANSFEMM Perugia, rete umbra autodeterminazione, ass. Terni donne, udi Perugia
    17.30 piazzale della Stazione MANIFESTAZIONE REGIONALE

  • Torino
    18:30 Porta Nuova MOBILITAZIONE CITTADINA

  • Trento
    18.30 Via verdi (sociologia) - CORTEO

  • Treviso
    17:00 Palla di Ferro CORTEO

  • Trieste
    17:30 piazza Goldoni CORTEO

  • Udine
    19:15 Via Roma CORTEO

  • Venezia
    15:00 Campo Santa Margherita PRESIDIO

  • Verbania
    18:00 parco Besozzi Benioli PRESIDIO

  • Verona
    19:00 piazza Bra PRESIDIO

