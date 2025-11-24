Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e manifestazioni

Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato", il 25 Novembre le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio. Gli appuntamenti città per città
Un grido collettivo contro la violenza di genere. Martedì 25 novembre 2025 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno, che dal 2016 si batte contro ogni forma di violenza di genere, dopo la partecipata manifestazione di Roma di sabato 22 Novembre, organizza anche a Milano un grande corteo cittadino (che inizierà ore 18.30, con ritrovo in piazzale Oberdan). Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato: contro la violenza maschile sulle donne e di genere", le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio in Italia. Ma anche contro i conflitti: "Il genocidio in Palestina, le guerre in Sudan, in Ucraina, in Congo e in tutto il mondo" per bloccare la finanziaria della guerra e del riarmo e per una sanità pubblica che curi, prevenga e funzioni, fa sapere il collettivo femminista. Che si mobilita anche per l'educazione sesso affettiva in tutte le scuole: "Perché la cultura dello stupro si sconfigge con la cultura del consenso e l'educazione sessuale - e per centri antiviolenza, case rifugio e consultori laici, accessibili a tutte e a tutti, e finanziati da fondi pubblici".
Gli appuntamenti in tutte le città
- Alba
18:30 Giardini Maestri del Lavoro, Corso Piave CORTEO
- Albenga
18:30 Viale Pontelungo 83 CORTEO
- Asti
18:00 piazza Cairoli CORTEO
- Belluno
18.00 parco Bologna PASSEGGIATA ARRABBIATA
- Bergamo
18:00 piazzale Marconi CORTEO
- Bologna
18.00 piazza VIII agosto CORTEO
- Cagliari
18:30 piazza San Michele CORTEO
- Carpi
18:30 piazza dei Martiri PRESIDIO
- Catania
19.00 Piazza Turi Ferro (ex piazza spirito santo) MOBILITAZIONE LOCALE
- Como
17.30 via Milano Alta CORTEO
- Cuneo
18.00 piazza Palestina (ex piazza Europa) CORTEO
- Ferrara
collettivo trasfemm
17.30 piazza verdi CORTEO
- Firenze
18:00 piazza San Marco CORTEO
18:30 largo Annigoni PRESIDIO
- Genova
18:00 piazza della meridiana CORTEO
- La Spezia
18.00 Piazza Garibaldi CORTEO
- Lamezia Terme
18:00 isola pedonale Corso G.Nicotera PRESIDIO e PASSEGGIATA RUMOROSA
- L'Aquila
COLLETTIVO Fuori Genere
Ore 9.00 in Comune INCONTRO;
Ore 21.00 Spazio CaseMatte CINEFORUM
- Livorno
via scali del refugio 8
18:00 ASSEMBLEA APERTA
20:00 SERATA TRANSFEMMINISTA
- Lucca
17:30 fuori porta Sant’Anna CORTEO
- Mantova
19:00 piazza Canossa CORTEO
- Massa Carrara
15:00 davanti al Mercato Coperto CURA della zona fucsia
17.00 Teatro Guglielmi PRESIDIO
- Messina
17.00 Piazza Ruggero settimo CORTEO
- Milano
18.30 piazzale Oberdan CORTEO
- Modena
18.00 Quartiere Sacca (Carabinieri) CORTEO
- Macerata
19.00 Corso Matteotti CORTEO
- Novara
18:00 piazza Puccini PRESIDIO
- Napoli
ore 18,30 Mensa Occupata via mezzocannone 14 LABORATORI
15 h
- Padova
18:30 Porta Portello CORTEO
- Palermo
17:00 piazza Ruggero Settimo CORTEO
- Pavia
18:00 Piazza della Vittoria PRESIDIO
- Piacenza COLLETTIVO R-ESISTO
18.00 giardini margherita CORTEO
- Pisa
9:30 giardini di antichistica PASSEGGIATA RUMOROSA (Università)
16.30 piazza della stazione CORTEO
Pisa Anomalia Collettiva, Casa della donna Pisa
17.30 piazza Gaza (ex XX settembre) CORTEO
- Pistoia
18:30 piazza S. Bartolomeo PRESIDIO E PASSEGGIATA ARRABBIATA
- Prato
17:30 piazza S.M. delle Carceri CORTEO
- Reggio Calabria
17:30 piazza Italia PRESIDIO
- Reggio Emilia
18.30 Piazza Prampolini PRESIDIO ITINERANTE
- Rimini
Corso Giovanni XXIII 20
18.00 TALK
19:30 SERATA TRANFEMMINISTA
- Roma
16:30 ministero dell'istruzione PRESIDIO
Sassari Collettivo Clip e NUDM NordSardegna
18:30 piazza d’Italia CORTEO e PRESIDIO
- Savona
18:00 piazza Giulio II CORTEO
- Siena
Collettiva f.r.o.g.
16.00 piazza La Lizza CORTEO
- Terni
Ass.TRANSFEMM Perugia, rete umbra autodeterminazione, ass. Terni donne, udi Perugia
17.30 piazzale della Stazione MANIFESTAZIONE REGIONALE
- Torino
18:30 Porta Nuova MOBILITAZIONE CITTADINA
- Trento
18.30 Via verdi (sociologia) - CORTEO
- Treviso
17:00 Palla di Ferro CORTEO
- Trieste
17:30 piazza Goldoni CORTEO
- Udine
19:15 Via Roma CORTEO
- Venezia
15:00 Campo Santa Margherita PRESIDIO
- Verbania
18:00 parco Besozzi Benioli PRESIDIO
- Verona
19:00 piazza Bra PRESIDIO
Approfondimento
Valentina Pitzalis: "La lotta alla violenza deve iniziare a scuola"
Roma, la manifestazione di Non Una di Meno: "Sabotiamo il patriarcato"
Per le strade della Capitale il corteo di 'Non Una di Meno' in vista del 25 novembre. Le organizzatrici denunciano la crescente 'normalizzazione' della violenza patriarcale 'da parte del governo', anche 'tramite leggi misogine e transfobiche', con dati preoccupanti. Presenti anche i registi Cortellesi e Ozpetek