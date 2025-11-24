Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e manifestazioni

Un grido collettivo contro la violenza di genere. Martedì 25 novembre 2025 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno, che dal 2016 si batte contro ogni forma di violenza di genere, dopo la partecipata manifestazione di Roma di sabato 22 Novembre, organizza anche a Milano un grande corteo cittadino (che inizierà ore 18.30, con ritrovo in piazzale Oberdan). Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato: contro la violenza maschile sulle donne e di genere", le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio in Italia. Ma anche contro i conflitti: "Il genocidio in Palestina, le guerre in Sudan, in Ucraina, in Congo e in tutto il mondo" per bloccare la finanziaria della guerra e del riarmo e per una sanità pubblica che curi, prevenga e funzioni, fa sapere il collettivo femminista. Che si mobilita anche per l'educazione sesso affettiva in tutte le scuole: "Perché la cultura dello stupro si sconfigge con la cultura del consenso e l'educazione sessuale - e per centri antiviolenza, case rifugio e consultori laici, accessibili a tutte e a tutti, e finanziati da fondi pubblici".