Valentina Pitzalis: "La lotta alla violenza deve iniziare a scuola"

Valentina Pitzalis, sopravvissuta nel 2011 a un tentativo di femminicidio, ha incontrato 2 mila studenti e studentesse al teatro Arcimboldi di Milano per raccontare la sua storia. "La violenza psicologica può annientare come quella fisica. Non volevo più vivere, ma lo devo a chi non è sopravvissuta". E sulla scuola: "Dobbiamo batterci affinché fin dalle elementari si facciano percorsi di educazione all’affettività". L'intervista