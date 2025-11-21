Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Valentina Pitzalis: "La lotta alla violenza deve iniziare a scuola"

Giulia Mengolini

©IPA/Fotogramma

Valentina Pitzalis, sopravvissuta nel 2011 a un tentativo di femminicidio, ha incontrato 2 mila studenti e studentesse al teatro Arcimboldi di Milano per raccontare la sua storia. "La violenza psicologica può annientare come quella fisica. Non volevo più vivere, ma lo devo a chi non è sopravvissuta". E sulla scuola: "Dobbiamo batterci affinché fin dalle elementari si facciano percorsi di educazione all’affettività". L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ