Violenza economica, come aiutare le donne a riconoscerla e combatterla

È la forma di violenza più subdola e silenziosa, ma estremamente diffusa: un uomo su tre la considera accettabile. E una donna su cinque in Italia non dispone di un proprio conto in banca. "Quello economico è uno strumento potentissimo di controllo dell’altro", spiega la psichiatra Maria Rosaria Rapolla. Ne parliamo con Marco Elio Rottigni, direttore di Associazione Banche Italiane, da anni in prima linea per promuovere l'autonomia finanziaria