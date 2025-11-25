Offerte Black Friday
Meloni: "La violenza sulle donne è contro la libertà di tutti"

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta". "La libertà e la dignità delle donne - dice sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti"

"La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. "Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta", aggiunge Meloni.

"Libertà e dignità donne sono responsabilità di tutti"

La premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna
debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti". "In questi anni", prosegue Meloni, "abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il Codice rosso e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione". "Sono passi avanti concreti - conclude la presidente del Consiglio - ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere".

Violenza economica, come aiutare le donne a riconoscerla e combatterla
Roma, la manifestazione di Non Una di Meno: "Sabotiamo il patriarcato"

Per le strade della Capitale il corteo di 'Non Una di Meno' in vista del 25 novembre. Le organizzatrici denunciano la crescente 'normalizzazione' della violenza patriarcale 'da parte del governo', anche 'tramite leggi misogine e transfobiche', con dati preoccupanti. Presenti anche i registi Cortellesi e Ozpetek

