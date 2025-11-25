Meloni: "La violenza sulle donne è contro la libertà di tutti"

"Libertà e dignità donne sono responsabilità di tutti"

La premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna

debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti". "In questi anni", prosegue Meloni, "abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il Codice rosso e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione". "Sono passi avanti concreti - conclude la presidente del Consiglio - ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere".