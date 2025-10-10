Giornata della salute mentale, 10 film da guardare. FOTO

Giornata della salute mentale, 10 film da guardare da Inside Out a Will Hunting. FOTO
La Giornata Mondiale della Salute Mentale oggi ci invita a riflettere su un tema troppo spesso avvolto dal silenzio. Il cinema, con il suo linguaggio, riesce a dare voce a ciò che spesso non si riesce a esprimere: la fragilità, il dolore ma anche la possibilità di rinascita. Ecco 10 film che affrontano la salute mentale in chiave positiva, empatica e costruttiva. Storie che non si limitano a mostrare la sofferenza: raccontano la possibilità di guarire, convivere, comprendere
A cura di Camilla Sernagiotto