Giornata della salute mentale, 10 film da guardare. FOTO

2/11 ©Webphoto

In Noi siamo infinito (The Perks of Being a Wallflower, 2012) di Stephen Chbosky, un adolescente segnato da un trauma trova conforto in nuove amicizie che lo aiutano a uscire dal silenzio. È un film delicato e pieno di speranza, che parla di depressione, trauma e rinascita attraverso l’empatia



Noi siamo infinito: i dolori dei giovani di Pittsburgh