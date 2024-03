6/10

The Whale. C’è l’obesità, al centro del film per cui Brendan Fraser ha vinto l’Oscar. Ma c’è anche la solitudine, ci sono i rapporti umani deteriorati, c’è quel complesso legame tra genitori e figli che - spesso - sfocia nell'incomprensione. The Whale è la storia di Charlie, un professore d’inglese gravemente obeso, che fa lezione via web senza accendere la videocamera. Aiutato dall'infermiera Liz, scopre d’essere malato di cuore. Ma non ha un’assicurazione, e non sa come salvarsi. Così, prova a riallacciare i rapporti con la figlia, abbandonata diversi anni prima

The Whale, Brendan Fraser incanta e commuove. La recensione del film