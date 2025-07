2/16 ©Getty

Next of Kin è il primo lungometraggio di Atom Egoyan. Il film del 1984 narra le vicende di Peter Foster, un giovane canadese che vive con i litigiosi genitori. Un giorno scopre per caso una videocassetta in cui una coppia di immigrati armeni, George e Sonya Deryan, dà in adozione il proprio bambino. Decide così di far visita alla famiglia Deryan fingendo di essere il loro figlio Bedros. Accolto a braccia aperte, cercherà di ricucire i rapporti tra George e sua figlia Azah

