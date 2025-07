Kenneth Colley, l'attore di Star Wars è morto a 87 anni

L’attore britannico Kenneth Colley, noto soprattutto per aver interpretato l’ammiraglio Piett, un ufficiale imperiale al comando della nave ammiraglia di Darth Vader negli episodi L’impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983) della saga originale di Star Wars, è morto lunedì 30 giugno nella sua casa di Ashford, nel Kent, nel Regno Unito, all’età di 87 anni. Come riporta la BBC, Colley era stato inizialmente ricoverato in ospedale con un braccio ferito per una caduta, ma aveva rapidamente contratto il Covid che si era poi trasformato in una polmonite. “Ken Colley è stato uno dei nostri migliori attori caratteristi, con una carriera lunga 60 anni”, ha dichiarato il suo agente Julian Owens in una nota che la rete televisiva britannica ha riportato per prima. “Ken ha lavorato senza sosta a teatro, al cinema e in televisione, interpretando una vasta gamma di personaggi, da Gesù in Brian di Nazareth dei Monty Python, ai personaggi malvagi ed eccentrici nei film di Ken Russell, fino al Duca di Vienna in Misura per misura di Shakespeare per la BBC”.