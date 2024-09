Morte James Earl Jones, i film più famosi dell'attore

Scomparso il 9 settembre 2024, all'età di 93 anni, James Earl Jones ha lavorato a teatro, al cinema e in tv per oltre sessant'anni.

Due volte vincitore di un Tony Award, tre volte vincitore di un Emmy Award, è stato premiato anche con un Grammy e con un Golden Globe. Nel 2011 ha ricevuto l'Oscar alla carriera. Ecco quali sono stati i suoi ruoli più famosi.

Gli anni Settanta

James Earl Jones divenne celebre nel mondo del teatro aggiudicandosi un Tony Award per il ruolo del campione di pesi massimi Jack Johnson, che vinse il titolo ma cadde vittima dell'establishment sportivo bianco, che approfittò della sua predilezione per le donne (bianche) per rovinarlo. Dalla piéce teatrale venne tratto un film, Per salire più in basso, anch'esso con Jones nei panni del protagonista. Per il ruolo, ottenne una nomination all'Oscar come Miglior attore non protagonista e vinse un Golden Globe come Miglior attore debuttante.

Nel 1974 fu la volta di una nuova nomination ai Golden Globes, per la commedia romantica di John Berry Claudine. Jones interpreta qui Rupert "Roop" Marshall, un netturbino di Harlem che si innamora di Claudine Price (Diahann Carroll), governante con sei figli abbandonata dai suoi precedenti mariti. I figli di Claudine mostrano un'immediata diffidenza nei confronti di Roop, vedendolo come l'ennesimo padre che li abbandonerà. In un'epoca ricolma di film d'azione, la chimica romantica tra Jones e Carroll si rivelò una boccata d'aria fresca per il pubblico.

Soprattutto, però, gli anni Settanta segnarono l'esordio di James Erl Jones nei panni di Darth Vader. Un ruolo leggendario, che interpretò nel 1977, nel 1980, nel 1983 e nel 2016. E che lo rese famoso tra intere generazioni.