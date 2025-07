Morto Saverio Indrio, doppiatore di The Rock e Mr Satan di Dragonball

UNA VOCE INDIMENTICABILE

Nato il 19 giugno 1963 a Taranto, Saverio Indrio aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come chitarrista classico. Si era poi avvicinato al teatro, dove si era formato presso La bottega del teatro diretta da Guglielmo Ferraiola e organizzata dal Teatro Abeliano di Bari. Aveva quindi calcato il palcoscenico come interprete teatrale nelle opere di maestri come Frank Wedekind, Luigi Pirandello, Dario Fo, Oscar Wilde, Anton Čechov e Gianni Rodari. Aveva poi intrapreso la carriera nel doppiaggio. Aveva infatti prestato la voce a Dwayne “The Rock” Johnson nel film d’azione Fast & Furious, e ancora in Jumanji e in Black Adam, e a Kevin McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs nella saga di Pirati dei Caraibi. Il suo timbro potente e profondo era diventato celebre anche nel mondo delle pellicole di animazione, a partire dalla settima stagione della serie American Dad! (dove aveva lavorato dopo la morte di Sergio Tedesco), al personaggio di James Sullivan, detto Sulley, in Monsters University (il prequel di Monsters & Co. per il quale aveva sostituito Adalberto Maria Merli), fino al sindaco Quimby dalla quinta alla settima stagione, e poi ancora dalla ventiquattresima, ne I Simpson (dove aveva sostituito Fabrizio Temperini), e ancora al carismatico personaggio di Mr. Satan in Dragon Ball. Dal 2011 al 2021 aveva anche doppiato William H. Macy per il personaggio di Frank Gallagher nella serie tv Shameless, Jimmy Smits per il personaggio di Bail Organa in alcuni episodi della saga di Star Wars ed Erik Aadahl per il personaggio di Bumblebee nella saga dei Transformers. Il suo talento era emerso anche nell’universo dei videogiochi, dove aveva animato con il suo timbro personaggi protagonisti di titoli di fama internazionale come Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Star Wars Jedi: Survivor e Final Fantasy XVI. Era stato poi la voce narrante della serie di Focus Indagini ad alta quota, e non si era neppure fatto sfuggire altre ricche esperienze in radio e in televisione, anche come narratore di documentari come Ulisse – Il piacere della scoperta, Geo e La grande storia. Saverio Indrio lascia quindi un grande vuoto nel mondo del doppiaggio italiano, dove ha raggiunto un pubblico di adulti e di bambini, rendendo memorabili eroi in carne e ossa e personaggi disegnati in punta di matita.