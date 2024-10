Jumanji 3, tutto quello che c'è da sapere

jumanji 3, cosa sappiamo sul film

Variety ha fornito le prime indiscrezioni riguardanti Jumanji 3, il nuovo film della saga tornata in auge con le pellicole Jumanji - Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level uscite rispettivamente nel 2017 e due anni dopo. Secondo le recenti ricostruzioni, Jake Kasdan sarebbe stato confermato dietro la macchina da presa.

Possibile anche il ritorno dei quattro attori protagonisti, ovvero Dwayne Johnson (FOTO), Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillian. Massimo riserbo per quanto riguarda la sinossi.