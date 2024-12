Sundance 2025 Film Festival, l’italiano GEN_ e i film in concorso

La prestigiosa kermesse cinematografica americana si prepara alla sua edizione 2025, in programma dal 23 gennaio al 2 febbraio. Tra le tante opere in concorso, spicca la presenza di un unico titolo italiano: GEN_ di Gianluca Matarrese, un film che si propone di affrontare tematiche etiche e sociali di grande rilevanza globale. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione del Sundance



Il Sundance Film Festival sta per arrivare: la prestigiosa kermesse cinematografica americana si prepara alla sua edizione 2025, in programma dal 23 gennaio al 2 febbraio. Tra le tante opere in concorso, spicca la presenza di un unico titolo italiano: GEN_ di Gianluca Matarrese, un film che si propone di affrontare tematiche etiche e sociali di grande rilevanza globale. Prodotto da Donatella Palermo, Dominique Barneaud e Alexandre Iordachescu, GEN_ sarà un'importante rappresentanza per l'Italia in un'edizione già carica di aspettative e novità.



Dibattito sul futuro della sede dell'evento

La selezione internazionale L'edizione 2025 del Sundance Film Festival promette di essere memorabile, come già lo fu quella precedente, che ha celebrato la massima presenza di Kristen Stewart con Love Me e A Real Pain, quest’ultimo recentemente candidato a quattro Golden Globes. Quest’anno, tra 4.138 lungometraggi presentati da 156 nazioni, sono stati selezionati 87 titoli. Di questi, ben 36 sono opere prime, segno di un’attenzione particolare verso i talenti emergenti. “La combinazione di queste voci nuove e alcuni di questi cineasti che potrebbero essere nomi più di casa, testimonia il potere del cinema indipendente e di come, indipendentemente da che punto ci si trovi nella carriera, si è attirati verso questa comunità che Sundance ha aiutato a costruire nel corso degli anni”, ha dichiarato a The Hollywood Reporter Kim Butani, direttore della programmazione di Sundance. Degli 87 lungometraggi annunciati finora, 36 titoli (41%) sono diretti da registi che hanno lavorato per la prima volta a un lungometraggio.

I film più attesi del Sundance Film Festival 2025 Tra i film più attesi dell’edizione 2025 del Sundance, troviamo:

• Together, con Alison Brie e Dave Franco, una storia soprannaturale dal sapore intrigante.

• Opus, che esplora i confini del fandom con Ayo Edebiri, John Malkovich e Juliette Lewis.

• The Thing with Feathers, dove Benedict Cumberbatch interpreta un padre vedovo alle prese con una presenza inquietante.

• Kiss of the Spider Woman, un adattamento moderno con Diego Luna e Jennifer Lopez.



Non mancano titoli che mescolano dramma e originalità, come If I Had Legs I’d Kick You con Rose Byrne e The Ballad of Wallis Island con Carey Mulligan. Altri progetti vantano cast di rilievo, come By Design con Juliette Lewis e Melanie Griffith, e Peter Hujar’s Day con Ben Whishaw e Rebecca Hall.

L’Italia al Sundance con GEN_ di Gianluca Matarrese A rappresentare l’Italia sarà il film GEN_, un’opera profondamente legata ai dilemmi del nostro tempo. La trama si svolge presso l’ospedale pubblico Niguarda di Milano, dove il Dr. Maurizio Bini sostiene coppie infertili nel loro sogno di diventare genitori e accompagna persone che intraprendono percorsi di affermazione di genere. In un contesto che mette in luce le pressioni di un mercato sempre più incline alla mercificazione dei corpi, il Dr. Bini affronta sfide etiche e sociali per aiutare gli individui a realizzare i loro desideri più intimi. “Il film affronta dilemmi etici, sociali e legali presenti non solo in Europa e nelle democrazie occidentali, ma anche a livello globale. Desideri umani, come quello di avere un figlio o di affermare profondamente la propria identità di genere cambiando aspetto e nome legale, sono universali. Il film si addentra in questi desideri e nelle difficoltà che le persone affrontano per realizzare i propri sogni”, spiega il regista Matarrese.

Gianluca Matarrese, il regista presente al Sundance Il cineasta italiano Gianluca Matarrese, con base a Parigi, è noto per la sua capacità di trattare tematiche complesse come la manipolazione del corpo, i traumi irrisolti e il confine tra realtà e finzione. Tra i suoi lavori più celebri figurano Fashion Babylon e L’Expérience Zola. Negli ultimi anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Queer Lion a Venezia e il premio per il Miglior Documentario Italiano al Torino Film Festival. Altri film “vicini” all’Italia Oltre a GEN_, la selezione comprende altri titoli che potrebbero attirare l’attenzione del pubblico italiano, ossia Atropia, diretto da Hailey Gates e con Chloë Sevigny, un progetto che vede anche Matarrese tra i produttori, e SALLY, un documentario di Cristina Costantini sull’astronauta Sally Ride, vincitore dell'Alfred P. Sloan Feature Film Prize per la migliore rappresentazione della scienza e della tecnologia. Approfondimento In the Summers e un documentario sull'Ucraina vincono al Sundance

Tutti i film in concorso al Sundance Film Festival 2025 Di seguito trovate tutti gli 87 film in concorso all’edizione 2025 del Sundance: U.S. DRAMATIC COMPETITION

Atropia / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Hailey Gates, Produttori: Naima Abed, Emilie Georges, Luca Guadagnino, Lana Kim, Jett Steiger) – Un'aspirante attrice in una base militare di gioco di ruolo si innamora di un soldato ritenuto un rivoltoso, ma le loro emozioni reali minacciano di compromettere la performance. Cast: Alia Shawkat, Callum Turner, Chloë Sevigny, Tim Heidecker, Jane Levy. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico. Bubble & Squeak / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Evan Twohy, Produttori: Christina Oh, Steven Yeun) – Accusati di aver introdotto cavoli in un paese dove sono proibiti, Declan e Delores devono affrontare le difficoltà del loro matrimonio mentre fuggono per salvarsi. Cast: Himesh Patel, Sarah Goldberg, Steven Yeun, Dave Franco, Matt Berry. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Bunnylovr / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Katarina Zhu, Produttori: Tristan Scott-Behrends, Ani Schroeter, Rhianon Jones, Roger Mancusi, Rachel Sennott) – Una camgirl cino-americana alla deriva combatte per mantenere un rapporto tossico con un cliente mentre riaccende la relazione con il padre morente. Cast: Katarina Zhu, Rachel Sennott, Austin Amelio, Perry Yung, Jack Kilmer. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico. Love, Brooklyn / U.S.A. (Regista: Rachael Abigail Holder, Sceneggiatore: Paul Zimmerman, Produttori: André Holland, Kate Sharp, Patrick Wengler, Maurice Anderson, Liza Zusman) – Le vite, le carriere, l’amore e le perdite di tre residenti di Brooklyn, contro il rapido cambiamento della loro città. Cast: André Holland, Nicole Beharie, DeWanda Wise, Roy Wood Jr., Cassandra Freeman, Cadence Reese. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico. Omaha / U.S.A. (Regista: Cole Webley, Sceneggiatore: Robert Machoian, Produttore: Preston Lee) – Dopo una tragedia familiare, due fratelli partono per un viaggio attraverso il paese con il padre. Ella comincia a capire che le cose potrebbero non essere come sembrano. Cast: John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis, Talia Balsam. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Plainclothes / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Carmen Emmi, Produttori: Colby Cote, Arthur Landon, Eric Podwall, Vanessa Pantley) – Un agente sotto copertura incaricato di arrestare uomini gay sfida gli ordini quando si innamora di un sospettato. Cast: Tom Blyth, Russell Tovey, Maria Dizzia, Christian Cooke, Gabe Fazio, Amy Forsyth. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Ricky / U.S.A. (Regista, Sceneggiatore e Produttore: Rashad Frett, Sceneggiatrice: Lin Que Ayoung, Produttori: Pierre M. Coleman, Simon TaufiQue, Sterling Brim, Josh Peters, DC Wade, Cary Fukunaga) – Dopo essere stato scarcerato, Ricky affronta le difficoltà della vita post-carcere e cerca di guadagnarsi l'indipendenza. Cast: Stephan James, Sheryl Lee Ralph, Titus Welliver, Maliq Johnson, Imani Lewis, Andrene Ward-Hammond, Simbi Kali. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sorry, Baby / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Eva Victor, Produttori: Adele Romanski, Mark Ceryak, Barry Jenkins) – Ad Agnese succede qualcosa di brutto, ma la vita continua… per tutti tranne che per lei. Cast: Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges, John Carroll Lynch, Louis Cancelmi, Kelly McCormack. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sunfish (& Other Stories on Green Lake) / U.S.A. (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Sierra Falconer, Produttore: Grant Ellison) – Le vite di diverse persone si intrecciano intorno a Green Lake, dove una ragazza impara a vela, un ragazzo lotta per un posto in prima fila e un pescatore insegue il pesce della sua vita. Cast: Maren Heary, Jim Kaplan, Karsen Liotta, Dominic Bogart, Tenley Kellogg, Emily Hall. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Twinless / U.S.A. (Regista, Sceneggiatore e Produttore: James Sweeney, Produttore: David Permut) – Due giovani uomini formano una strana amicizia in un gruppo di sostegno per la perdita di un gemello. Cast: Dylan O’Brien, James Sweeney, Lauren Graham, Aisling Franciosi, Tasha Smith, Chris Perfetti. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION Andre is an Idiot / U.S.A. (Regista: Anthony Benna, Produttori: Andre Ricciardi, Tory Tunnell, Joshua Altman, Stelio Kitrilakis, Ben Cotner) – Andre sta morendo per non aver fatto una colonscopia. Il suo viaggio attraverso una morte irriverente lo porta a imparare a morire felicemente. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Life After / U.S.A. (Regista: Reid Davenport, Produttore: Colleen Cassingham) – Nel 1983, Elizabeth Bouvia ha lottato per il diritto di morire, suscitando un dibattito nazionale. Il regista disabile Reid Davenport indaga sulla sua vita dopo che è scomparsa dalla scena pubblica. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Marlee Matlin: Not Alone Anymore / U.S.A. (Regista e Produttore: Shoshannah Stern, Produttori: Robyn Kopp, Justine Nagan, Bonni Cohen) – Marlee Matlin, la prima attrice sorda a vincere un Academy Award, riflette sulla sua vita e sulle sfide di essere una pioniera. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

The Perfect Neighbor / U.S.A. (Regista e Produttrice: Geeta Gandbhir, Produttori: Nikon Kwantu, Alisa Payne, Sam Bisbee) – Una disputa tra vicini in Florida sfocia in violenza. Il film esplora le conseguenze delle leggi "Stand Your Ground" dello stato. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Predators / U.S.A. (Regista e Produttore: David Osit, Produttori: Jamie Gonçalves, Kellen Quinn) – Il documentario esplora l’ascesa e la caduta dello show televisivo To Catch a Predator, un programma ideato per arrestare i predatori di bambini. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Seeds / U.S.A. (Regista e Produttrice: Brittany Shyne, Produttore: Danielle Varga) – Il documentario esplora le sfide degli agricoltori neri generazionali nel Sud degli Stati Uniti e le difficoltà nel mantenere il possesso della terra. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Selena y Los Dinos / U.S.A. (Regista: Isabel Castro, Produttori: Julie Goldman, Christopher Clements, J. Daniel Torres, David Blackman, Simran Singh) – Il documentario celebra la vita di Selena Quintanilla e la sua band familiare, attraverso filmati inediti dal suo archivio personale. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Speak. / U.S.A. (Registi e Produttori: Jennifer Tiexiera, Guy Mossman, Produttrice: Pamela Griner) – Il film segue cinque studenti di oratoria che sognano di vincere una delle competizioni di oratoria pubblica più grandi del mondo. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sugar Babies / U.S.A. (Regista e Produttrice: Rachel Fleit, Produttori: Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Mehrdod Heydari) – Autumn è una giovane donna che lotta per superare le difficoltà economiche, trovando una soluzione come sugar baby online. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Third Act / U.S.A. (Regista e Produttore: Tadashi Nakamura, Produttore: Eurie Chung) – Un documentario su Robert Nakamura, considerato il "padrino dei media asiatici-americani", e sulla sua lotta contro il morbo di Parkinson. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

COMPETIZIONE DRAMMATICA CINEMA INTERNAZIONALE Brides / Regno Unito (Regista: Nadia Fall, Sceneggiatrice: Suhayla El-Bushra, Produttori: Nicky Bentham, Marica Stocchi) – Due adolescenti alla ricerca di libertà, amicizia e di un posto dove sentirsi a casa decidono di scappare dalle loro difficili vite, intraprendendo un viaggio verso la Siria con un piano mal concepito. Cast: Ebada Hassan, Safiyya Ingar, Yusra Warsama, Cemre Ebuzziya, Aziz Capkurt. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

DJ Ahmet / Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Croazia (Regista e Sceneggiatore: Georgi M. Unkovski, Produttori: Ivan Unkovski, Ivana Shekutkoska) – Ahmet, un ragazzo di 15 anni proveniente da un piccolo villaggio Yuruk in Macedonia del Nord, trova rifugio nella musica mentre cerca di destreggiarsi tra le aspettative del padre, una comunità tradizionale e la sua prima storia d'amore con una ragazza promessa ad un altro. Cast: Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet, Selpin Kerim, Atila Klince. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

LUZ / Hong Kong, Cina (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Flora Lau, Produttori: Yvette Tang, Joseph Sinn Gi Chan, Stephen Lam) – A Chongqing, tra le luci al neon, Wei è alla ricerca disperata della figlia Fa, con cui ha perso ogni contatto. Nel frattempo, a Parigi, il gallerista di Hong Kong Ren si occupa della matrigna malata, Sabine. Le loro vite si intrecciano in un mondo virtuale, dove un cervo mistico svela verità nascoste e li spinge in un viaggio di scoperta e relazione. Cast: Isabelle Huppert, Sandrine Pinna, Xiao Dong Guo, Lu Huang, David Chiang, En Xi Deng. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sabar Bonda (Cactus Pears) / India, Regno Unito, Canada (Regista e Sceneggiatore: Rohan Parashuram Kanawade, Produttori: Neeraj Churi, Mohamed Khaki, Kaushik Ray, Hareesh Reddypalli, Naren Chandavarkar, Sidharth Meer) – Anand, un uomo sui trent'anni, è costretto a trascorrere dieci giorni in lutto per il padre nell'aspro paesaggio dell'India occidentale. Qui, si lega a un agricoltore locale che cerca di rimanere celibe. Alla fine del periodo di lutto, Anand si trova a dover decidere il futuro di una relazione nata in circostanze difficili. Cast: Bhushaan Manoj, Suraaj Suman, Jayshri Jagtap. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sauna / Danimarca (Regista e Sceneggiatore: Mathias Broe, Sceneggiatore: William Lippert, Produttore: Mads-August Hertz) – Johan, un uomo gay che vive la vita mondana a Copenhagen, tra bar, feste e incontri occasionali, vede la sua esistenza cambiare quando incontra William, un uomo trans, e vive un amore profondo che mette in discussione le convenzioni sociali su genere, identità e relazioni. Cast: Magnus Juhl Andersen, Nina Rask, Dilan Amin, Klaus Tange. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Sukkwan Island / Francia (Regista e Sceneggiatore: Vladimir de Fontenay, Produttori: Carole Scotta, Eliott Khayat, Caroline Benjo) – Roy, un ragazzo di tredici anni, accetta di trascorrere un anno in Alaska con il padre, sulla remota Sukkwan Island. Quello che inizia come un'opportunità per ricucire il loro rapporto diventa ben presto una lotta per la sopravvivenza, mentre affrontano le difficili condizioni ambientali e una crisi personale irrisolta. Cast: Swann Arlaud, Woody Norman, Alma Pöysti, Ruaridh Mollica, Tuppence Middleton. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

The Things You Kill / Turchia, Francia, Polonia, Canada (Regista, Sceneggiatore e Produttore: Alireza Khatami, Produttori: Elisa Sepulveda Ruddoff, Cyriac Auriol, Mariusz Włodarski, Michael Solomon) – Un professore universitario, ossessionato dalla misteriosa morte della madre, costringe il suo enigmatico giardiniere a compiere un atto di vendetta implacabile. Cast: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Two Women / Canada (Regista: Chloé Robichaud, Sceneggiatrice e Produttrice: Catherine Léger, Produttore: Martin Paul-Hus) – Violette sta affrontando un periodo difficile durante il congedo di maternità, mentre Florence combatte contro la depressione. Nonostante abbiano carriere e famiglie, si sentono insoddisfatte. La prima infedeltà di Florence rappresenta un punto di svolta. Anche se il divertimento non è tra le sue priorità, un incontro con un fattorino potrebbe essere un atto rivoluzionario per lei. Cast: Karine Gonthier-Hyndman, Laurence Leboeuf, Félix Moati, Mani Soleymanlou, Sophie Nelisse, Juliette Gariépy. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

The Virgin of Quarry Lake / Argentina, Spagna, Messico (Regista: Laura Casabé, Sceneggiatore: Benjamin Naishtat, Produttori: Tomas Eloy Muñoz, Valeria Bistagnino, Alejandro Israel, David Matamoros, Angeles Hernandez, Diego Martinez Ulanosky) – Nel 2001, tre adolescenti della periferia di Buenos Aires si innamorano di Diego. Sebbene Natalia e Diego sembrano avere una connessione speciale, l'arrivo di Silvia, più matura e con maggiore esperienza, attira l'attenzione di Diego e complica ulteriormente la dinamica del gruppo. Cast: Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Dady Brieva, Agustín Sosa. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Where the Wind Comes From / Tunisia, Francia, Qatar (Regista e Sceneggiatrice: Amel Guellaty, Produttori: Asma Chihoub, Karim Aitouna) – Alyssa, una giovane ribelle di 19 anni, e la sua introversa amica Mehdi, 23 anni, si rifugiano nell'immaginazione per sfuggire a una realtà che sembra senza speranza. Quando scoprono un concorso nel sud della Tunisia che potrebbe permettere loro di fuggire, decidono di intraprendere un viaggio, nonostante gli ostacoli che incontrano. Cast: Eya Bellagha, Slim Baccar. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

COMPETIZIONE DOCUMENTARI CINEMA INTERNAZIONALE 2000 Meters to Andriivka / Ucraina (Regista e Produttore: Mstyslav Chernov, Produttori: Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath) – In un momento di controffensiva, un giornalista accompagna un plotone ucraino in una missione per attraversare una foresta fortificata e liberare un villaggio strategico occupato dai russi. Man mano che si addentrano in una patria distrutta, i soldati si rendono conto che questa guerra potrebbe non avere mai fine. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Coexistence, My Ass! / U.S.A., Francia (Regista e Produttore: Amber Fares, Sceneggiatrici: Rachel Leah Jones, Rabab Haj Yahya, Produttori: Rachel Leah Jones, Valérie Montmartin) – L'attrice Noam Shuster Eliassi crea uno spettacolo che unisce politica e personalità, esplorando la lotta per l'uguaglianza in Israele e Palestina. Quando la tanto agognata coesistenza inizia a sembrare una beffa, Eliassi sfida il pubblico con verità dure che non lasciano spazio a sorrisi. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Cutting Through Rocks (اوزاک یوللار) / Iran, Germania, U.S.A., Olanda, Qatar, Cile, Canada (Registi e Produttori: Sara Khaki, Mohammadreza Eyni) – Sara Shahverdi, prima donna eletta nel consiglio del suo villaggio iraniano, si batte per rompere tradizioni patriarcali secolari, insegnando alle ragazze a guidare moto e fermando i matrimoni infantili. Quando vengono sollevate accuse contro di lei, la sua missione di emancipazione e la sua identità vengono messe in discussione. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

The Dating Game / U.S.A., Regno Unito, Norvegia (Regista e Produttrice: Violet Du Feng, Produttori: Joanna Natasegara, James Costa, Mette Cheng Munthe-Kaas) – In un paese in cui il numero di uomini idonei è notevolmente inferiore a quello delle donne, tre uomini single si iscrivono a un campo intensivo di incontri della durata di sette giorni, guidato da uno dei più celebri coach cinesi, nella speranza di trovare finalmente l'amore. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Endless Cookie / Canada (Registi e Sceneggiatori: Seth Scriver, Peter Scriver, Produttori: Daniel Bekerman, Chris Yurkovich, Alex Ordanis, Jason Ryle, Seth Scriver) – Questo documentario esplora il complicato legame tra due fratellastri, uno indigeno e l'altro bianco, che intraprendono un viaggio da Shamattawa alla vivace Toronto degli anni Ottanta. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

GEN_ / Francia, Italia, Svizzera (Regista e Sceneggiatore: Gianluca Matarrese, Sceneggiatrice: Donatella Della Ratta, Produttori: Dominique Barneaud, Donatella Palermo, Alexandre Iordachescu) – Presso l'ospedale pubblico di Niguarda a Milano, il dottor Bini, un medico anticonformista, intraprende una missione audace accompagnando coppie in cerca di genitorialità tramite inseminazione artificiale e assistendo individui che stanno cercando di riconciliarsi con la loro identità di genere. Il tutto si svolge sotto la pressione di un governo conservatore e un mercato aggressivo che cerca di sfruttare i corpi. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

How to Build a Library / Kenya (Registi, Sceneggiatori e Produttori: Maia Lekow, Christopher King, Sceneggiatore: Ricardo Acosta) – Due donne coraggiose di Nairobi decidono di trasformare una biblioteca, un tempo riservata esclusivamente ai bianchi fino al 1958, in un centro culturale vivace e accessibile a tutti. In questo viaggio, dovranno navigare tra politici locali, raccogliere fondi per la ristrutturazione e affrontare i fantasmi del passato coloniale del Kenya. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Khartoum / Sudan, Regno Unito, Germania, Qatar (Registi: Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmad, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Sceneggiatore: Phil Cox, Produttori: Giovanna Stopponi, Talal Afifi) – Cinque cittadini sudanesi sono costretti a fuggire dal loro paese devastato dalla guerra e si rifugiano in Africa orientale. Ognuno di loro racconta la propria storia di sopravvivenza, tra sogni, rivoluzione e la tragica realtà della guerra civile. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

Mr. Nobody Against Putin / Danimarca, Repubblica Ceca (Regista e Sceneggiatore: David Borenstein, Produttrice: Helle Faber) – In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, le scuole primarie russe si trasformano in basi di reclutamento. Un insegnante, affrontando il dilemma morale di lavorare in un sistema segnato dalla propaganda e dalla violenza, documenta segretamente gli eventi che si svolgono nella sua scuola. Prima mondiale. Disponibile online per il pubblico.

NEXT BLKNWS: Terms & Conditions / U.S.A. (Regista, Sceneggiatore e Produttore: Kahlil Joseph, Sceneggiatori: Saidiya Hartman, Irvin Hunt, Produttori: Onye Anyanwu, Amy Greenleaf, Nic Gonda) – Una grande opera della curatrice e ricercatrice africana Funmilayo Akechukwu, che la porta nel cuore dell’Oceano Atlantico, facendole intraprendere un viaggio che sconvolge la sua comprensione del tempo e della consapevolezza. Cast: Shaunette Renée Wilson, Kaneza Schaal, Hope Giselle, Peter Hernandez, Penny Johnson Jerald, Zora Casebere. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

By Design / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Amanda Kramer, Produttori: Miranda Bailey, Sarah Winshall, Natalie Whalen, Jacob Agger) – Una donna decide di scambiare il proprio corpo con una sedia, un cambiamento che sorprendentemente porta a una maggiore apprezzamento da parte degli altri. Cast: Juliette Lewis, Mamoudou Athie, Melanie Griffith, Samantha Mathis, Robin Tunney, Udo Kier. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

East of Wall / U.S.A. (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Kate Beecroft, Produttori: Lila Yacoub, Melanie Ramsayer, Shannon Moss) – Dopo la morte del marito, Tabatha, una giovane addestratrice di cavalli tatuata e ribelle, affronta l’incertezza finanziaria e il dolore, mentre ospita un gruppo di adolescenti ribelli nel suo ranch. Cast: Tabatha Zimiga, Porshia Zimiga, Scoot McNairy, Jennifer Ehle. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo) / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Joel Alfonso Vargas, Produttore: Paolo Maria Pedullà) – Rico trascorre un'estate tra il flirtare con ragazze e vendere cocktail fatti in casa a Orchard Beach, nel Bronx. Tuttavia, quando la sua fidanzata adolescente Destiny ha un incontro teso con la sua famiglia, le sue giornate spensierate prendono una piega drammatica. Cast: Juan Collado, Destiny Checo, Yohanna Florentino, Nathaly Navarro. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

OBEX / U.S.A. (Regista, Sceneggiatore e Produttore: Albert Birney, Sceneggiatore e Produttore: Pete Ohs, Produttori: Emma Hannaway, James Belfer) – Conor Marsh, un uomo solitario che vive con la sua cagnolina Sandy, entra nel mondo di OBEX, un videogioco innovativo. Quando Sandy scompare, la linea tra realtà e gioco si fa confusa, e Conor intraprende un'avventura surreale per cercarla. Cast: Albert Birney, Callie Hernandez, Frank Mosley. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

Rains Over Babel / Colombia, U.S.A., Spagna (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Gala del Sol, Produttori: H.A Hermida, Ana Cristina Gutiérrez, Andrés Hermida, Natalia Rendón Rodríguez) – Un gruppo di emarginati arriva al Babel, un bar leggendario che funge da purgatorio. Qui, sotto l'autorità della Flaca, la Morte in persona, le anime in gioco rischiano di sfidare la stessa Morte per conquistare la propria vita. Cast: Saray Rebolledo, Felipe Aguilar Rodríguez, John Alex Castillo, William Hurtado, Santiago Pineda, Celina Biurrun. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

Serious People / U.S.A. (Registi e Sceneggiatori: Pasqual Gutierrez, Ben Mullinkosson, Produttori: Ryan Hahn, Teddy Lee, Laurel Thomson) – Un famoso regista di video musicali, futuro padre, spinge al limite l'equilibrio tra lavoro e vita personale quando decide di ingaggiare un sosia per fare il suo lavoro al posto suo. Cast: Pasqual Gutierrez, Christine Yuan, Miguel Huerta, Raul Sanchez. Prima mondiale. Fiction. Disponibile online per il pubblico.

Zodiac Killer Project / U.S.A., Regno Unito (Regista e Produttore: Charlie Shackleton, Produttori: Catherine Bray, Anthony Ing) – In un paesaggio segnato da parcheggi abbandonati, tribunali fatiscenti e case suburbane vuote, che richiamano gli spazi spogli e privi di azione del crimine autentico, un cineasta racconta il suo documentario Zodiac Killer, esplorando le problematiche interne a un genere ormai saturo. Prima mondiale. Documentario. Disponibile online per il pubblico.

PREMIERES All That’s Left of You (اللي باقي منك) / Germania, Cipro (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Cherien Dabis, Produttori: Thanassis Karathanos, Martin Hampel, Karim Amer) – Dopo che un giovane palestinese si scontra con soldati israeliani durante una protesta in Cisgiordania, la madre ripercorre gli eventi che lo hanno portato a quella drammatica svolta, iniziando dal trasferimento forzato di suo nonno. Cast: Cherien Dabis, Saleh Bakri, Adam Bakri, Mohammad Bakri, Maria Zreik, Muhammad Abed Elrahman. Prima mondiale. Fiction.

April & Amanda / U.S.A. (Regista: Zackary Drucker, Produttori: Madison Passarelli, Douglas Banker, Alex Garinger, Noah Levy, Donovan Lovell, Stephen B. Strout) – Due leggende discutono della loro identità nel tribunale della pubblica opinione: April Ashley, che ha abbracciato la sua vicenda transgender, e Amanda Lear, che ha celato il suo passato per decenni. Le loro storie divergenti rivelano eredità complesse e intrecciate.

The Ballad of Wallis Island / Regno Unito (Regista: James Griffiths, Sceneggiatori: Tom Basden, Tim Key, Produttore: Rupert Majendie) – Charles, un eccentrici vincitore della lotteria, sogna di riunire la sua band preferita, Mortimer-McGwyer. Quando i membri della band, ex amanti ed amici, accettano il suo invito a esibirsi a casa sua, su Wallis Island, emergono antiche tensioni e Charles cerca di salvare il concerto dei suoi sogni. Cast: Tom Basden, Tim Key, Sian Clifford, Akemnji Ndifornyen, Carey Mulligan. Prima mondiale. Fiction.

Come See Me in the Good Light / U.S.A. (Regista e Produttore: Ryan White, Produttrici: Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen) – Due poetesse, una diagnosi di cancro terminale. Andrea Gibson e Megan Falley intraprendono un viaggio che, purtroppo, si rivela essere tanto divertente quanto struggente, affrontando amore, vita e morte. Prima mondiale. Documentario.

Deaf President Now! / U.S.A. (Registi e Produttori: Nyle DiMarco, Davis Guggenheim, Produttori: Jonathan King, Amanda Rohlke, Michael Harte) – Nel 1988, in otto giorni di fermento presso l'unica università al mondo per sordi, quattro studenti lottano per guidare una protesta e cambiare la storia. Prima mondiale. Documentario. Disponibile online per il pubblico.

FOLKTALES / U.S.A., Norvegia (Registe e Produttrici: Heidi Ewing, Rachel Grady) – Sull'orlo dell'età adulta, un gruppo di adolescenti si raduna in una scuola superiore nel remoto Nord della Norvegia. Abbandonati ai confini del mondo, devono fare affidamento su se stessi, sui compagni e su una muta di cani da slitta, mentre crescono in modi inaspettati. Prima mondiale. Documentario.

Free Leonard Peltier / U.S.A. (Regista: Jesse Short Bull, Regista e Produttore: David Francia, Produttori: Jhane Myers, Paul McGuire) – Leonard Peltier, uno dei leader sopravvissuti del movimento American Indian, è stato incarcerato per cinquant'anni a seguito di una condanna controversa. Un nuovo gruppo di attivisti nativi combatte per la sua liberazione prima che muoia. Prima mondiale. Documentario.

Heightened Scrutiny / U.S.A. (Regista e Produttore: Sam Feder, Produttori: Amy Scholder, Paola Mendoza) – Oltre a una crescente ondata di leggi anti-trans, Chase Strangio deve affrontare anche l'ostilità dei media, discutendo di come i resoconti giornalistici influenzino la percezione pubblica e la battaglia per i diritti transgender. Prima mondiale. Documentario. Disponibile online per il pubblico.

If I Had Legs I’d Kick You / U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Mary Bronstein, Produttori: Sara Murphy, Ryan Zacarias, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Eli Bush, Richie Doyle) – La vita di Linda crolla mentre cerca di gestire il misterioso male del figlio, un marito assente e una terapista sempre più ostile. Cast: Rose Byrne, A$AP Rocky, Conan O'Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk, Daniel Zolghadri. Prima mondiale. Fiction.

It’s Never Over, Jeff Buckley / U.S.A. (Regista e Produttore: Amy Berg, Produttori: Ryan Heller, Christine Connor, Mandy Chang, Jennie Bedusa, Matthew Roozen) – Il cantante Jeff Buckley, morto prematuramente nel 1997, ha lasciato un'unica opera. Materiale inedito e testimonianze di amici intimi rivelano un lato sconosciuto della sua vita e carriera. Prima mondiale. Documentario.

Jimpa / Australia, Olanda, Finlandia (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Sophie Hyde, Sceneggiatore: Matthew Cormack, Produttori: Liam Heyen, Bryan Mason, Marleen Slot) – Hanna accompagna Frances, sua figlia non binaria, a Amsterdam per incontrare Jim, il suo padre gay. Tuttavia, il desiderio di Frances di restare con Jim complica le convinzioni di Hanna sulla genitorialità e riporta in superficie vecchi conflitti. Cast: Olivia Colman, John Lithgow, Aud Mason-Hyde. Prima mondiale. Fiction.

Kiss of the Spider Woman / U.S.A. (Regista e sceneggiatore: Bill Condon, Produttori: Barry Josephson, Tom Kirdahy, Greg Yolen) – In una prigione politica, il prigioniero Valentín condivide la cella con Molina, un uomo condannato per atti osceni. Si sviluppa un legame improbabile tra i due mentre Molina racconta la storia di un musical hollywoodiano, la cui protagonista è una diva del cinema. Cast: Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez, Bruno Bichir, Josefina Scaglione, Aline Mayagoitia. Prima mondiale. Fiction.

Last Days / U.S.A. (Regista e Produttore: Justin Lin, Sceneggiatore: Ben Ripley, Produttori: Clayton Townsend, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Salvador Gatdula, Andrew Schneider) – John Allen Chau intraprende una missione per convertire una tribù incontaminata a North Sentinel Island. Un detective delle Isole Andamane cerca di fermarlo prima che danneggi sé stesso o la tribù. Cast: Sky Yang, Radhika Apte, Naveen Andrews, Ken Leung, Toby Wallace, Ciara Bravo. Prima mondiale. Fiction.

The Librarians / U.S.A. (Regista e Produttore: Kim A. Snyder, Produttrici: Janique L. Robillard, Maria Cuomo Cole, Jana Edelbaum) – Un’ondata senza precedenti di censura dei libri colpisce il Texas, la Florida e altre regioni. I bibliotecari, sotto assedio, si uniscono con improbabili alleati per difendere la libertà intellettuale e la democrazia. Prima mondiale. Documentario.

Lurker / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Alex Russell, Produttori: Alex Orlovsky, Duncan Montgomery, Galen Core, Charlie McDowell, Archie Madekwe) – Un dipendente di un negozio entra nel mondo di un'artista in ascesa e si avvicina sempre di più alla sua cerchia, fino a che l'accesso diventa una questione di vita o di morte. Cast: Théodore Pellerin, Archie Madekwe, Havana Rose Liu, Sunny Suljic, Zack Fox, Daniel Zolghadri. Prima mondiale. Fiction.

Magic Farm / Argentina, U.S.A. (Regista e Sceneggiatrice: Amalia Ulman, Produttori: Alex Hughes, Eugene Kotlyarenko, Riccardo Maddalosso) – Una troupe cinematografica va in Argentina per fare un documentario su un musicista locale, ma la loro goffaggine li porta nel paese sbagliato. Tra l'inettitudine e una crisi sanitaria sottovalutata, si intrecciano connessioni inaspettate. Cast: Chloë Sevigny, Alex Wolff, Amalia Ulman, Lucas Ríos, Luisana Lopilato, Agustín Moya. Prima mondiale. Fiction.



Middletown / U.S.A. (Registi, Sceneggiatori e Produttori: Moss, Amanda McBaine, Produttori: Teddy Leifer, Florrie Priest, Danny Breen) – All'inizio degli anni '90, un gruppo di adolescenti del nord dello Stato di New York, ispirato da un insegnante fuori dal comune, realizza un film che svela un ampio complotto legato ai rifiuti tossici che stavano contaminando la loro comunità. Trent'anni dopo, i protagonisti rivisitano il film e riflettono sull'eredità di questa esperienza trasformativa. Prima mondiale. Documentario.

Move Ya Body: The Birth of House / U.S.A. (Regista e sceneggiatore: Elegance Bratton, Produttore: Chester Algernal Gordon) – Da un gruppo di amici dei club underground del South Side di Chicago nasce un nuovo suono che si trasforma in un movimento musicale globale. Prima mondiale. Documentario.

Oh, Hi! / U.S.A. (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Sophie Brooks, Produttori: David Brooks, Dan Clifton, Julie Waters, Molly Gordon) – Il primo weekend romantico di Iris e Isaac va storto. Cast: Molly Gordon, Logan Lerman, Geraldine Viswanathan, John Reynolds. Prima mondiale. Fiction.

Peter Hujar’s Day / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Ira Sachs, Produttori: Jordan Drake, Jonah Disend) – Un'intervista del 1997 tra il fotografo Peter Hujar e la sua amica Linda Rosenkrantz getta luce sulla scena artistica di New York City e sulla vita di un artista. Cast: Ben Whishaw, Rebecca Hall. Prima mondiale. Fiction.

Rebuilding / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Max Walker-Silverman, Produttori: Jesse Hope, Dan Janvey, Paul Mezey) – Dopo un incendio devastante che colpisce la fattoria di famiglia, il proprietario cerca una soluzione. Cast: Josh O’Connor, Lily LaTorre, Meghann Fahy, Kali Reis, Amy Madigan. Prima mondiale. Fiction.

SALLY / U.S.A. (Regista, Sceneggiatrice e Produttrice: Cristina Costantini, Sceneggiatore: Tom Maroney, Produttori: Lauren Cioffi, Dan Cogan, Jon Bardin) – Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio, ma dietro la sua facciata calma si nasconde un segreto. Il suo compagno di vita, Tam O’Shaughnessy, rivela la loro storia d’amore segreta e i sacrifici fatti durante i 27 anni insieme. Prima mondiale. Documentario. Disponibile online per il pubblico. Vincitore dell’Alfred P. Sloan Feature Film Prize 2025.

SLY LIVES! (anche noto come The Burden of Black Genius) / U.S.A. (Regista: Ahmir “Questlove” Thompson, Produttore: Joseph Patel, Derik Murray) – Un'analisi della vita e dell'eredità di Sly & The Family Stone, la band rivoluzionaria guidata dall'enigmatico Sly Stone, che esplora il suo successo e le sfide che ha affrontato come artista nero in America. Prima mondiale. Documentario.

The Thing with Feathers / Regno Unito (Regista e Sceneggiatore: Dylan Southern, Produttori: Andrea Cornwell, Leah Clarke, Adam Ackland) – Un giovane padre, che fatica a elaborare la morte della moglie, perde il contatto con la realtà quando una presenza malefica inizia a seguirlo nell’appartamento che condivide con i suoi figli. Cast: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert, Vinette Robinson, Sam Spruell. Prima mondiale. Fiction.

Train Dreams / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Clint Bentley, Sceneggiatore: Greg Kwedar, Produttori: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler) – Robert Grainier, un lavoratore edile del primo XX secolo, vive esperienze significative che lo portano ad affrontare un mondo che sta cambiando irrevocabilmente. Cast: Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon, William H. Macy. Prima mondiale. Fiction. Salt Lake Celebration Film.

The Wedding Banquet / U.S.A. (Regista e Sceneggiatore: Andrew Ahn, Sceneggiatore e Produttore: James Schamus, Produttori: Anita Gou, Joe Pirro, Caroline Clark) – Min propone un matrimonio con l’amica Angela per ottenere la carta verde, ma quando la sua nonna li sorprende con un elaborato banchetto di nozze, i piani cambiano. Cast: Bowen Yang, Lily Gladstone, Kelly Marie Tran, Han Gi-chan, Joan Chen, Youn Yuh-jung. Prima mondiale. Fiction.

