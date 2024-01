In the Summers e un documentario sull'Ucraina vincono al Sundance

In the summers, opera prima della colombiana di casa a Brooklyn Alessandra Lacorazza, trionfa alla 40ma edizione del Sundance film Festival. Il film, racconto, attraverso le estati passati insieme, del rapporto negli anni di due sorelle con il padre affettuoso ma problematico vince sia l'U.S. Grand Jury Prize Dramatic che il premio per la regia. Il riconoscimento per la sceneggiatura invece va a Jesse Eisenberg per A Real Pain (di cui è anche regista e coprotagonista). Il premio principale per la sezione Us Documentary lo vince a Porcelain war di Brendan Bellomo & Slava Leontyev, su tre artisti ucraini che dopo l'invasione russa hanno deciso di rimanere nel loro Paese a combattere. Migliori registi nella stessa sezioni sono Julian Brave per NoiseCat e Emily Kassie per Sugarcane, drammatico racconto dei crimini compiuti su bambini nativi americani in una scuola cattolica in Canada.



Venendo alle sezioni World Cinema per i film di fiction (Dramatic) e i documentari, il Grand Jury Prize Dramatic va a Sujo di Astrid Rondero, sulla difficile crescita del figlio di un capo del cartello della droga in Messico. Il Grand Jury Prize per il documentario è vinto da A new kind of wilderness di Silje Evensmo Jacobsen, su una famiglia che dopo anni passati nei boschi deve riadattarsi alla società. Tra gli altri riconoscimenti, l'U.S. Dramatic Special Jury Award per la performance rivelazione va a Nico Parker per Suncoast di Laura Chinn e il premio per il miglior ensemble a Didi di Sean Wang che vince anche il premio del pubblico. Nella sezione Next il premio speciale della giuria va a Desire lines di Jules Rosskam; l'Innovator Award a Little Death di Jack Begert con David Schwimmer e il premio del pubblico a Kneecap di Rich Peppiatt. Doppi riconoscimenti al documentario Daughters (Premio del pubblico in Us documentary e Festival Favorite Award) di Angela Patton e Natalie Rae; Ibelin di Benjamin Ree, miglior regia e premio del pubblico in World Cinema Documentary e a Girls will be girls di Shuchi Talati: premio del pubblico e Special Jury Award per la recitazione a Preeti Panigrahi in World Cinema dramatic.