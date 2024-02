Little Death, Il più "sundancer" dei film del Sundance 2024

I dialoghi riportano alla mente quelli di Pulp Fiction. La sezione è quella giusta (Next). L'attrice anche (Gaby Hoffman). "Little Death" forse non conquisterà mai il botteghino, ma lo spirito del "vero" Sundance batte forte nel film di Jack Begert

Quelli che in America chiamano i "teen years" (dai 13 ai 19) sono gli anni dell'adolescenza. Poi c'è la gioventù, che ormai sempre di più finisce per abbracciare non un solo decennio (i 20s) ma quasi due. Quando si arriva a 40, però - ed è il compleanno che il Sundance Film Festival ha festeggiato quest'anno - difficile sfuggire all'idea che si è giunti a una fase adulta, più matura. Certo, il festival di Park City continua a spendere la parola "indipendente" a ogni occasione, così come continua a organizzare proiezioni di mezzanotte (l'orario che ha sancito la nascita dei cult-movies, in tutta America). E proprio "Midnight", non a caso, è anche il nome della sezione che continua a proporre le storie meno omologate, dall'horror allo splatter fino ad arrivare al confine col trash. È qui - e in un'altra sezione il cui nome è tutt'altro che casuale, Next - che per alcuni batte ancora forte il vero spirito del Sundance, quello che un po' si ribella all'essere diventato adulto e forse - parola accolta con ribrezzo a Park City e dintorni - un po' mainstream.

L'evoluzione del Sundance e della società

Che poi: è cambiato il Sundance o è cambiata la società (americana e non solo)? Perché il festival di Robert Redford è sempre stato paladino delle diversità, ha sempre dato voce alle minoranze e ha sempre portato sul grande schermo le storie che ieri quasi nessuno osava raccontare. Forse, vien da dire, proprio il suo successo (e un contemporaneo progredire dei costumi) oggi ha reso più facile per altri raccontarle, e per la società accettarle. Certo è innegabile che un certo allineamento al politically correct ha raggiunto anche le strade innevate di Park City, dai video che prima di ogni proiezione ricordano e onorano le tribù indiane che originariamente abitavano i territori su cui oggi si svolge il festival (spazzate via senza troppi complimenti) fino ad arrivare perfino ai premi - almeno quelli del pubblico - che sempre più tendono a consacrare "feel good stories" (pur di straordinaria fattura, come nei casi di "Daughters" e "Ibelin" in questa edizione).