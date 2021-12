Il Sundance Film Festival e le linee guida dei Cdc

Sebbene l'iniziativa per le dosi di richiamo non sia stata ancora annunciata formalmente dagli organizzatori del Festival, le linee guida dei Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention, affermano che per partecipare bisogna aver ricevuto la seconda vaccinazione Covid almeno sei mesi prima di una vaccinazione di richiamo. Il Sundance Film Festival si svolgerà dal 20 al 30 gennaio e sarà realizzata anche un'edizione virtuale ibrida. Durante i vari eventi saranno vietati cibi e bevande ed è stato imposto l’obbligo di indossare mascherine per tutta la durata delle proiezioni. Queste misure sono state decise per mitigare i rischi della variante Omicron che si sta diffondendo ampiamente negli Usa, tanto da aver portato alla cancellazione dell'annuale Palm Springs Film Festival, dei Governors Awards e dei Critics Choice Awards.