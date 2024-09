9/10 @Ufficio stampa

Juan Diego Botto, che ha diretto il film e ne ha scritto la sceneggiatura con la collaborazione di Olga Rodríguez, ha partecipato al progetto anche davanti alla macchina da presa nel ruolo di Manuel. Botto, che esordisce alla regia, ha una corposa carriera come attore di cinema, tv e teatro e ha ricevuto una candidatura ai Goya per Storia di Kronen (1995) e per Go Away From Me (2006)