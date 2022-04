Finale a sorpresa, cast del film con Penelope Cruz e Antonio Banderas

Finale a sorpresa - Official Competition è un film del 2021 diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat. La pellicola racconta la storia di un miliardario che decide di finanziare un film nella speranza che abbia un grande successo. Decide allora di ingaggiare la regista Lola Cuevas, che però deve gestire gli ego opposti dei due protagonisti, la star di Hollywood Félix e l'attore di teatro Iván. Per farlo, la regista inventa per i due alcune eccentriche prove. Vediamo il cast del film