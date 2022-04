Finale a sorpresa , la recensione del film con Penelope Cruz

Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez in una travolgente e spassosa commedia sul mondo del cinema. Al cinema da oggi Condividi

“Stavo solo facendo del cinema”, diceva il Tycoon Monroe Stahr (Robert De Niro) in Gli Ultimi fuochi di Elia Kazan. Ed è proprio la Settima Arte, l’indiscussa protagonista di Finale a sorprera (Official Competition in originale) Un film su un film che arriva nelle sale cinematografiche a partire dal 21 apirle . Ma non si tratta di una supponente "mise en abyme”. Siamo di fronte, invece a una spumeggiante e irresistibile commedia che sbertuccia tic, nevrosi e idiosincrasie di registi e attori. Presentata concorso alla 78.ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) la pellicola ha divertito critica e pubblico. Ed è assai raro concedersi sane risate durante le proiezioni di un Festival, tranne in quegli imbarazzanti casi di umorismo involontario.

Attori, una risata ci seppelirà approfondimento Finale a sorpresa, il trailer con Penélope Cruz e Antonio Banderas Dopo il cittadino illustre (2016) e Il mio capolavoro (2018) la coppia di registi argentini formata da Mariano Cohn e Gastón Duprat è tornata alla Mostra del Cinema di Venezia con un gioiello di ironia e intelligenza. Lo sapeva bene Marlon Brando: “L'attore è un tizio che se non stai parlando di lui non ti ascolta”. E pure i cineasti, in quanto a ego non scherzano affatto. Sicché Finale a sorpresa si diverte a mettere alla berlina con un florilegio di gag e battute sia le star popolari amate dal pubblico, sia gli artisti apprezzati dalla critica.

Cruz, Banderas e Martinez, un trio in stato di grazia approfondimento Antonio Banderas nella serie tv sul mostro di Firenze Far ridere, si sa, è un’arte molto difficile. Per fortuna i protagonisti di questo film ci riescono benissimo. A Partire da Penelope Cruz. L’attrice spagnolo è strepitosa nei panni della regista “arty” Lola Cuevas. Ogni suo riccio è un capriccio; un'artista radicale, dalle mise incredibili e premiatissima ai festival di tutto il mondo. Non è da meno Antonio Banderas che interpreta Felix Rivero. Con oltre 40 film all’attivo, è il beniamino del pubblico internazionale, fissato con la macrobiotica e capace di promuovere una campagna in difesa del delfino rosa, ma pure di giocare tiri birboni ai colleghi. Last but not least, l’argentino Oscar Martinez (che alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2016 vinse la coppa Volpi con Il cittadino illustre) è Ivan Torres. Insegnante di recitazione, attore teatrale, colto e raffinato, detesta Hollywood e il cinema commerciale, tuttavia non disdegna di farsi sbiancare i denti. Insomma, un trio ben assortito e scoppiettante.

Finale a sorpresa, Il cinema è un gioco approfondimento Ieri e oggi, com'è cambiata Penelope Cruz Tra Golden Globe messi di proposito nel tritarifiuti e prove di recitazione fatte con un masso di cinque tonnellate sopra la testa, Finale a sorpresa non è solo una semplice satira di ciò che avviene dietro le quinte. La pellicola è una riflessione su cosa significhi essere un attore. Perché in molte lingue recitare è un sinonimo di giocare e in fondo, nessuno sa quando finisce davvero un film, come ci suggerisce Penelope Cruz inquadrata in primissimo piano. Un’indimenticabile dichiarazione d’amore nei confronti della settima arte. E la forza dell'opera sta nel raccontare la passione per il grande schermo attraverso non solo le battute che ne film fioccano come la neve in inverno, ma anche attraverso gl oggetti di scena, spesso al centro di gag memorabili e molto originali

FINALE A SORPESA, la trama del film Alla ricerca di riconoscimento e prestigio sociale, un uomo d’affari miliardario decide di fare un film che lasci il segno. Per riuscirci, assume i migliori: un cast stellare formato dalla famosa regista Lola Cuevas e da due rinomati attori, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancora più grande: Félix Rivero, attore hollywoodiano, e Iván Torres, illustre interprete del teatro radicale. Entrambi delle leggende, ma non proprio in buoni rapporti. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche lanciate da Lola, Felix e Iván devono confrontarsi non solo l’un l’altro, ma anche con il loro lascito artistico.

Le parole di Mariano Cohn “Da tempo volevamo realizzare un film insieme a Penelope Cruz e Antonio Banderas. A loro piacciono i nostri film ed entrambi gli attori desideravano lavorare insieme. Poi, finalmente, ci siamo visti a Londra per uno scambio di idee e abbiamo condiviso con loro il germe di quello che poi sarebbe diventato l'asse centrale di Finale a sorpresa - Official Competition. Avevamo bisogno di un terzo protagonista, quindi abbiamo chiamato Oscar Martínez, che aveva già recitato in un film con noi, "Il Cittadino Illustre", e il cui lavoro piaceva molto a Penelope e Antonio. Lo Studio Mediapro ha co-prodotto i nostri ultimi due film "Il Mio Capolavoro" e "4x4", e con loro abbiamo una grande affinità artistica e professionale. L’impegno che hanno messo in Finale a sorpresa - Official Competition è stato assoluto fin dall'inizio. Abbiamo iniziato a lavorare alla sceneggiatura insieme ad Andrés Duprat allo scopo di mostrare, attraverso la finzione, come gli attori creano le emozioni. Il pubblico vedrà i meccanismi, le tecniche, le tattiche e le procedure che vengono usate”.

Le parole di Gaston Duprat “Ci sono molti film che mostrano come viene realizzato un film: i problemi legati alla produzione, le difficoltà e le problematiche insite nella realizzazione di un progetto. Ma non c'è nessun film che mostri esattamente i meccanismi a cui ricorrono gli attori per farci piangere, per farci ridere, per creare delle emozioni. Questo film indaga proprio su questo rapporto complesso e straordinario, che generalmente viene tenuto nascosto alla vista del grande pubblico. Indubbiamente, Penelope, Antonio e Oscar sono stati sedotti dalla possibilità di realizzare un film in cui potessero parlare del loro mestiere e riflettere su questioni che riguardano questa professione dalla prospettiva di chi la conosce. Finale a sorpresa - Official Competition ruota attorno alle prove che precedono le riprese di un film. Ogni prova funziona in modo quasi autonomo e auto-conclusivo ed è un'affascinante masterclass su come questi tre talentuosi attori creano emozioni con il pubblico. Affrontare questioni come il processo di creazione artistica, la competenza professionale, l'ego, il bisogno di prestigio e riconoscimento, le diverse scuole di recitazione e le tensioni tra artisti di diversa estrazione sociale e con obiettivi diversi è una delle sfide che ci appassionavano di più in Finale a sorpresa - Official Competition.