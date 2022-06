2/13 ©Getty

Per la serata, la Cruz è arrivata in total black: minidress in maglia e giacca in paillettes opache con molti gioielli con la doppia C a completare il look.

Oltre alla sfilata, a cui ha assistito in prima fila, l'attrice premio Oscar ha preso parte a una speciale masterclass per duecentoquaranta studenti che si è svolta in mattinata presso la Camera di Commercio di Firenze alla presenza del presidente del marchio Chanel, Bruno Pavlovsky

GUARDA IL VIDEO: 5 curiosità su Penelope Cruz