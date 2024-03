Film al cinema, cosa vedere in sala da oggi 7 marzo

Settimana densa di appuntamenti per gli amanti delle storie sul grande schermo che hanno ancora qualche giorno per recuperare la visione dei titoli candidati agli Oscar 2024, che saranno assegnati domenica 10 marzo. Tante le novità per gli appassionati di commedie, da quella italianissima di Paolo Virzì a quella Made in Usa di Ethan Coen, al suo primo film solista. E poi documentari, film storici e pellicole sentimentali per chi è a caccia di storie emozionanti. La nostra guida

Molte le novità in sala dal 7 marzo. Accanto ai titoli di successo delle passate settimane ancora in programmazione, tra cui spiccano l'acclamato Dune e alcune pellicole in corsa per gli Oscar che saranno assegnati tra pochi giorni (LEGGI I NOSTRI PRONOSTICI SUI VINCITORI) - arrivano l'ultima commedia di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto, la nuova irriverente commedia queer di Ethan Coen, Memory, il film con Jessica Chastain presentato in anteprima lo scorso settembre alla Mostra del cinema di Venezia e un documentario sulle volpi artiche, Kina e Yuk alla scoperta del mondo, narrato da Benedetta Rossi. Ecco l'elenco completo.

Un altro Ferragosto di Paolo Virzì A quasi trent'anni da Ferie d'agosto (pellicola che debuttò in sala nel 1996), i Molino e i Mazzalupi si ritrovano a Ventotene per un nuovo incontro/scontro tra famiglie che presto si tramutano (come nel cult degli anni Novanta) in due tribù di vacanzieri pronti a scontrarsi trovando inaspettati territori comuni. Al già nutrito cast di star del primo capitolo, che tornano a calarsi nei panni dei loro precedenti personaggi, da Silvio Orlando a Laura Morante, Sabrina Ferilli, Rocco Papaleo, troviamo varie new entry, tra cui spiccano Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, Ema Stokholma e un travolgente Christian De Sica. In sala dal 7 marzo. leggi anche Un altro Ferragosto, la recensione del film di Paolo Virzì

Ancora un'estate di Catherine Breillat Presentato in Concorso al Festival di Cannes 2023 dove l'autrice francese Catherine Breillat, regista portavoce di un cinema in cui le donne e loro desideri hanno un posto di primo piano, ha ricevuto gli applausi del pubblico, il film ha diviso la critica per il soggetto: la storia d'amore di una donna col figlio nato da una precedente relazione del marito. Quando il diciassettenne Théo arriva in famiglia, la vita e la brillante carriera di avvocato della protagonista, interpretata da Léa Drucker, viene stravolta, non senza ripercussioni sul ragazzo (l'attore Samuel Kircher, apparso Morte a Venezia) alle prese con le prime pene d'amore. Curiosità: per la parte della protagonista, Anne, la produzione aveva pensato a Valeria Bruni Tedeschi. Nelle sale italiane dal 7 marzo.



Memory di Michel Franco In Concorso alla 80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (Le FOTO DEL RED CARPET), la pellicola inglese del regista messicano habitué del Festival di Cannes (ha diretto Las hijas de Abril del 2017 e Sundown del 2021) è un dramma a sfondo sentimentale interpretato da Jessica Chastain e Peter Sarsgaard (premiato al Lido con la Coppa Volpi) nel ruolo di due ex compagni di scuola che si ritrovano a distanza di molti anni in un incontro che sconvolgerà entrambi. Legati da un doloroso fatto accaduto molti anni prima, che lui non ricorda perché affetto da demenza, esploreranno nuove vie per sfuggire alle ombre del passato. Al cinema dal 7 marzo. leggi anche Memory, il trailer e cosa sapere sul film con Jessica Chastain

Drive - Away Dolls di Ethan Coen Il primo film firmato da Ethan Coen senza il fratello Joel e scritto con sua moglie Tricia Cooke si potrebbe classificare come una versione lesbo di Thelma & Louise ma anche come una commedia on the road condita da tantissimi momenti coeniani.

Nelle sale dal 7 marzo solo in versione originale sottotitolata, il film racconta le vicende di due ventenni coinvolte in una rapina negli anni Novanta. Le ventenni in questione sono Marian e Jamie, le irresistibili Geraldine Viswanathan e Margaret Qualley, due amiche annoiate dalla vita e dalle relazioni sentimentali che partono per un viaggio in auto attraverso gli States. Ma la valigetta contenuta nel bagagliaio della loro macchina a noleggio cambierà tutti i loro piani. Un affresco queer travolgente destinato a diventare uno dei titoli dell'anno e che rappresenta l'inizio del nuovo interessante duo artistico Ethan Coen e Tricia Cooke. leggi anche Ethan Coen, il primo film senza il fratello. Ecco chi sono le attrici

Totem - Il mio sole di Lila Avilés La piccola Sol, una bambina di sette anni interpretata da Naíma Sentíes, è emozionata e impaziente di celebrare il compleanno di suo padre, un giovane pittore malato. Mentre è in attesa della festa, amici e parenti invadono la casa che comincia ad essere pervasa da una strana atmosfera. L'irreparabile è alle porte e tutto sta per cambiare per sempre nella vita della giovane protagonista, attraverso la quale viene narrata il destino degli adulti, non sempre facile da accettare. Un inno alla vita dolce e amaro che punta sulla riscoperta dei legami familiari. Presentato in Concorso alla 73esima Berlinale e selezionato per gli Oscar per il Messico, il titolo è in sala dal 7 marzo.

approfondimento Berlinale 2024, i vincitori e i premi del Festival cinematografico

Los Colonos di Felipe Gálvez Pellicola storica ambientata nella Terra del Fuoco all'inizio del XX secolo, ha per protagonista un trio composto da un tenente britannico, un mercenario americano e Segundo, un meticcio, spinto da un ricco proprietario terriero a una missione esplorativa che, nei fatti, si traduce in una caccia alla popolazione indigena. Nel cast Sam Spruell, Mark Stanley, Alfredo Castro e Marcelo Alonso. Primo film diretto da Galvez, è stato selezionato per rappresentare il Cile agli Oscar 2024. approfondimento Oscar 2024, i titoli candidati per Miglior film straniero

Kina e Yuk alla scoperta del mondo di Guillaume Maidatchevsky Il documentario del francese Guillaume Maidatchevsky è una favola ecologica che ci aiuta a comprendere il mondo animale attraverso gli occhi di Kina e Yuk, una coppia di volpi artiche. Lo scioglimento dei ghiacci spinge le due volpi ad allontanarsi bruscamente e a lottare per la sopravvivenza nel Grande Nord del Canada. Riusciranno a ritrovarsi per riunire la famiglia in tempo per la nascita dei loro cuccioli? Emozioni e consapevolezza ambientale narrate dalla voce della popolare food blogger e autrice di bestseller di cucina Benedetta Rossi alle prese con la sua prima incursione nel mondo del cinema. leggi anche Benedetta Rossi protagonista della serie animata Superbenny