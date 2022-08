Ethan Coen, per il suo 1° film senza il fratello ecco le protagoniste

Per la prima prova da solista del regista statunitense - che di solito lavora in coppia con il fratello Joel - sono state scelte le attrici Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan. La prima è la figlia di Andie MacDowell (con la quale ha recitato nella serie Maid, su Netflix), mentre Viswanathan ha già lavorato ne La galleria dei cuori infranti e Miracle Workers. In un primo momento il film di Ethan Coen avrebbe dovuto intitolarsi “Drive-Away Dykes” ma adesso il progetto viene segnalato come senza titolo ufficiale

Ethan Coen ha scelto le due prime donne del suo primo film che girerà senza il fratello Joel: Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan saranno le attrici protagoniste della prima prova da solista del regista statunitense, che di solito lavorava in coppia con il fratello. La prima è la figlia di Andie MacDowell (con la quale ha recitato nella serie Maid, su Netflix), mentre Viswanathan ha già lavorato ne La galleria dei cuori infranti e Miracle Workers.

In un primo momento il film di Ethan Coen avrebbe dovuto intitolarsi “Drive-Away Dykes” ma per adesso il progetto viene segnalato come senza titolo ufficiale.



Cosa si sa del film approfondimento I Coen si separano? Ethan verso il teatro, Joel resta al cinema Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo autunno (qualche rumors parla di settembre) ma adesso il regista e il suo team produttivo sono ancora in fase di pre-produzione, impegnati a completare il cast.



Per quanto riguarda la possibile data di uscita, non ci sono nemmeno rumors in vista, nel senso che è qualcosa di ancora così lontano che nessuno ci sta ancora speculando…

Ciò di cui invece si dà quasi per certa è la coppia di protagoniste del film che sarà una sorta di “road movie lesbico”, come lo definisce il giornalista Mattia Pasquini su un articolo recentemente è apparso su Ciak Magazine.



Quello che prima chiamavamo “Drive-Away Dykes” ma che oggi invece chiamiamo “il film di Ethan Coen senza titolo”, per intenderci, è nel cassetto del regista (il cassetto condiviso da lui e da sua moglie Tricia Cooke, che collabora al progetto) all'incirca da due decenni. Un tempo avrebbero voluto affidare il ruolo da protagonista a Holly Hunter, Selma Blaire, Christina Applegate o Chloe Sevigny, come riporta la rivista Ciak.

La scelta però è andata a finire poi su Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.

Oltre a definire “il film di Ethan Coen senza titolo” (questa è nostra) come “road movie lesbico”, Pasquini lo chiama anche “la ‘versione Coen’ del Parto col folle di Todd Phillips con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis”. Il che la dice lunga...



Le attrici

approfondimento Maid, il teaser trailer della serie con Margaret Qualley Il casting deciso da Ethan Coen e da sua moglie Tricia Cooke è assai interessante, dato che Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan sono tra le più promettenti nuove leve della settima arte di oggi. Qualley è figlia d'arte in quanto terzogenita dell'attrice Andie MacDowell e dell'ex modello Paul Qualley. Recentemente ha ricevuto una nomination ai Primetime Emmy come miglior attrice protagonista (per la serie Maid in cui recita con mammà). È la protagonista del film Stars at Noon del 2022, diretto da Claire Denis e presentato in anteprima il 25 maggio 2022 in concorso al 75º Festival di Cannes.

Apparirà nel film “Sanctuary” atteso al Toronto Film Festival e in “Poor Things” di Yorgos Lanthimos.



Geraldine Viswanathan è invece la star della pellicola “Giù le mani dalle nostre figlie” con John Cena e la vedremo prossimamente nel cast di “The Beanie Bubble” con Elizabeth Banks e Zach Galifianakis, e di “Cat Person”, il thriller psicologico diretto da Susanna Fogel.