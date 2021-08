Maid, il teaser trailer della serie con Margaret Qualley

Maid, la nuova serie di Netflix basata sul best seller “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” di Stephanie Land arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 1 ottobre

Per la critica Maid è già uno dei potenziali candidati a diventare un programma di culto dei prossimi anni.

Questa serie tv racconta la storia di Alex, una madre single costretta ad improvvisarsi donna delle pulizie nel tentativo di riuscire a portare a casa uno stipendio dignitoso alla fine del mese. Tra i tentativi di fuga da una relazione fatta di abusi e maltrattamenti e gli sforzi della donna di dare a sua figlia Maddy una vita migliore; Maid alternerà momenti emozionanti a una cruda rappresentazione della realtà e degli sforzi che deve affrontare una madre single per essere “riconosciuta” dalla società.

Maid, non solo intrattenimento

Secondo Netflix e secondo i produttori di Maid, questa “dramedy” (parola nata da drama + comedy) diventerà lo spaccato che porterà sul piccolo schermo le difficoltà di quella che può essere considerata la “nuova classe operaia” tra lavoratori sottopagati, sfruttati e con contratti di lavoro ridicoli.

In primo piano le difficoltà delle donne appartenenti a questa classe sociale e i sacrifici fatti per i propri figli, nel tentativo di dare loro una vita dignitosa e un’istruzione completa.

Netflix porta in scena la resilienza e la tenacia delle lavoratrici che mettono in secondo piano la propria vita e i propri bisogni per il bene dei propri figli.

Una storia fatta di umanità e complessità; che commuove e fa riflettere sulla situazione di moltissime donne in tutto il mondo, costrette a lavori sottopagati e a subire mille umiliazioni, solo per poter arrivare alla fine del mese. Una storia fatta di dignità e momenti di amara riflessione che porteranno i telespettatori nel mondo di Alex e in quello che vuole essere il fulcro di Maid: la resilienza, il sacrificio e l’amore.