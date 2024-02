C'è tanto da scegliere al cinema in questi giorni, dall'atteso secondo capitolo del kolossal sci-fi con Zendaya e Timothée Chalamet, al viaggio in una Napoli inedita con Marco D'amore e Toni Servillo, fino alle emozioni di Estranei. In programmazione in tutta Italia anche molte opere in corsa per i prossimi Oscar

Tra le ultime settimane di febbraio e le prime di marzo arrivano in Italia molti dei titoli presentati in anteprima ai maggiori festival cinematografici del mondo candidati ai principali premi della stagione che si sta concludendo.

In ottica Oscar, riconoscimenti che saranno assegnati domenica 10 marzo 2024 (LO SPECIALE), gli appassionati di cinema potranno approfittare della distribuzione di diversi film giudicati tra i migliori dell'anno.

Imperdibili anche uscite attese da tempo, come Dune - Parte due, destinato a diventare uno dei maggiori incassi della primavera. Tantissimi anche i film italiani. Accanto a Caracas, ultima fatica di Marco D'amore, c'è ancora tempo per vedere Volare, opera prima di Margherita Buy, e Romeo è Giulietta. Per i più piccoli, il 29 febbraio, esce My Sweet Monster. Ecco l'elenco completo di quello che c'è in sala adesso.

Dune - Parte due di Denis Villeneuve Dopo il rinvio dell'uscita a causa dello sciopero di Hollywood, il secondo capitolo dell'epopea sulla sabbia di Villeneuve ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale di tutto il mondo (in Italia è in distribuzione dal 28 febbraio). La storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), duca Atreides ma anche nuovo idolo della popolazione Fremen, riparte esattamente da dove si era interrotta nel 2021 ma con più azione e più meraviglia. Il regista, supportato da un cast più che stellare, tra cui spiccano Austin Butler, Christopher Walken, Rebecca Ferguson e Javier Bardem, alza l'asticella dello spettacolo facendo della sua saga futuristica un nuovo punto di riferimento dell'universo sci-fi. Ricca di avvenimenti, questa parte della storia vede la nascita del mito del giovane Paul diviso dal peso del suo ruolo nelle sorti dell'Imperium e un amore nato nel deserto. Una pellicola per chi ama il grande cinema. leggi anche Dune - Parte Due, la recensione del film di Villeneuve

La sala professori di İlker Çatak La pellicola di İlker Çatak è sotto l'attenzione del pubblico internazionale in virtù della nomination ricevuta agli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero (categoria nella quale gareggia anche Io Capitano di Matteo Garrone) e della vittoria di cinque German Awards.

La pellicola, che ha per protagonista l'attrice Leonie Benesch, racconta la storia di un'insegnante che, giunta nella sua nuova scuola, vuole scoprire la verità sulle accuse fatte ai suoi studenti a seguito di episodi di furto. L'idealismo della donna creerà conflitti e non pochi problemi. Presentata alla Berlinale 2023, arriva in sala dal 29 febbraio. leggi anche La sala professori, tutto sul film ambientato in una scuola tedesca

Caracas di Marco D'Amore Marco D'Amore sviluppa la sua nuova storia in uno degli angoli di Napoli più affascinanti e suggestivi di sempre e tra i vicoli del quartiere della stazione centrale narra una pagina di storia umana universale, che potrebbe essere ambientata ovunque ma che trova nel capoluogo partenopeo un significato emozionante e profondissimo. Tra sogno fantastico e realtà da incubo, il protagonista (interpretato da D'Amore stesso - VEDI L'INTERVISTA A SKY TG24) trascina nelle viscere della città e della sua stessa mente Toni Servillo, che supera il blocco dello scrittore e firma il suo romanzo definitivo. Tratto da Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, è in sala dal 29 febbraio. vedi anche Caracas, il cast del film di Marco D'Amore con Toni Servillo. FOTO

Estranei di Andrew Haigh Estranei (in originale, All of Us Strangers), nelle sale italiane dal 29 febbraio, tratto dal romanzo Strangers di Taichi Yamada, è una pellicola drammatica sentimentale che si è già messa in evidenza tra i film nominati per i maggiori premi della stagione grazie a una trama emozionante e alle travolgenti intepretazioni dei suoi attori principali, Andrew Scott e Paul Mescal, rispettivamente Adam e Harry. Il primo, uno scrittore solo e fermo nel suo lavoro, fa spazio nella sua vita al secondo che, col suo arrivo, innesca una serie di meccanismi che portano Adam a rivivere la sua infanzia segnata dalla morte dei genitori. Nel cast anche Claire Foy e Jamie Bell. vedi anche Estranei di Andrew Haigh: tutto quello che c'è da sapere sul film

La zona d'interesse di Jonathan Glazer La pellicola vincitrice del Gran Prix della giuria al Festival di Cannes, celebrata in tutte le maggiori competizioni del settore e ancora in corsa per gli Oscar 2024, è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Martin Amis. Il film dimostra l'attualità dell'Olocausto, tragedia lontana eppure vicina, svelando i meccanismi che portano i protagonisti a trasformarsi in carnefici. Sulla banalità del male che si insinua nelle famiglie, nelle case, ovunque. Con Rudolf Höss e Sandra Hüller, è in sala dal 22 febbraio. leggi anche La zona d’interesse. La recensione del film di Jonathan Glazer

My Sweet Monster di Glukhushin e Volkov Pellicola di animazione diretta da Viktor Glukhushin e Maxim Volkov, racconta la storia di Barbara, una principessa ribelle che fugge di piani di suo padre il re, che la vuole dare in moglie al subdolo Joyce, per inseguire i suoi desideri. Barbara, innamorata del principe Edward, è chiamata a salvare il regno e, una volta nel bosco, si immergerà in una grande avventura. Dal 29 febbraio al cinema.

Volare di Margherita Buy L'opera prima di Margherita Buy, che della pellicola ha anche curato in parte il soggetto e la sceneggiatura e ne è l'interprete principale, parte da uno spunto autobiografico della celebre attrice del cinema italiano: la paura di prendere l'aereo. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, presenta un cast di volti noti quasi tutto al femminile. Tra essi spiccano: Elena Sofia Ricci, Sergio Rubini, Anna Buonaiuto e Caterina De Angelis (nei panni della figlia di Buy anche sul set). Al cinema dal 22 febbraio. leggi anche Volare, tutto quello che c'è da sapere sul film di Margherita Buy

Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi Amore, identità di genere, la recitazione, il successo e le sue conseguenze, questi alcuni dei temi della nuova commedia di Giovanni Veronesi, nelle sale italiane dal 14 febbraio. Vittoria (Pilar Fogliati) viene scartata per il ruolo di Giulietta ma riesce a superare il provino ingannando il regista e ottenendo la parte di Romeo. Tutto si complica quando nella compagnia arriva Rocco, il suo compagno. vedi anche "Romeo è Giulietta", intervista al cast del film

One Love di Reinaldo Marcus Green

Il biopic sul re del reggae Bob Marley di Reinaldo Marcus Green è il racconto della vita del celebre cantautore giamaicano, dalla scalata al successo, alla produzione musicale fino al mancato attentato in Giamaica e il suo impegno per raggiungere la pace. A dare il volto all'icona della musica, l’attore britannico Kingsley Ben-Adir, con Lashana Lynch nei panni di Rita Marley. Dal 22 febbraio al cinema. vedi anche Bob Marley - One Love, il confronto tra attori e personaggi reali