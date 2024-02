Berlinale 2024, tutti i vincitori e i premi del Festival del cinema

Dahomey di Mati Diop ha vinto l’Orso d’oro alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino . Premiati Matthias Glarner per la miglior interpretazione da protagonista ed Emily Watson per quella da non protagonista. L’orso d’argento per la miglior regia è andato a Nelson Carlos De Los Santos Arias per il film Pepe.

Orso d’argento per il miglior contributo artistico: Martin Geschlecht - The Devil’s Bath

Orso d’argento per la miglior interpretazione da non protagonista: Emily Watson - Small Things Like These

Orso d’argento per la miglior interpretazione da protagonista: Sebastian Stan - A Different Man

Mati Diop, visibilmente emozionata e commossa, è salita sul palco per ritirare l’Orso d’oro leggendo le parole scritte durante il viaggio in aereo. La regista ha ringraziato la giuria, il suo team di lavoro e tutte le persone che le sono state vicino. Infine, Mati Diop ha concluso: “Un ringraziamento anche a tutte quelle donne e a quegli uomini che hanno spianato la strada affinché tutti noi potessimo raccontare le nostre storie”.

Berlinale Shorts

Orso per il Miglior cortometraggio: Un movimento extrano di Francisco Lezama

Oso d’argento premio della giuria: Re tian wu hop di Wenqian Zhang

Menzione speciale: That’s All from Me di Eva Könnemann

Berlin Short Film Candidate for the European Film Awards: That’s All from Me di Eva Könnemann

Encounters

Miglior film: Direct Action di Guillaume Cailleau e Ben Russell

Miglior regista: Juliana Rojas

Premio speciale della giuria: The Great Yawn of History di Aliyar Rasti e Some Rain Must Fall di Qiu Yang (ex aequo)

Short Film Competition

Panorama Audience Award

Panorama Audience Award - Miglior film

Primo posto: Memorias de un cuerpo que arde di Antonella Sudasassi Furniss

Secondo posto: Crossing di Levan Akin

Terzo posto: All Shall Be Well di Ray Yeung

Panorama Audience Award - Miglior documentario

Primo posto: No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Secondo posto: Sayyareye dozdide shodeye man di Farahnaz Sharifi

Terzo posto: Teaches of Peaches di Philipp Fussenegger, Judy Landkammer