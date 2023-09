Le indagini di Jessica Fletcher forse non sono finite. Un film reboot della serie tv La signora in giallo sarebbe infatti in lavorazione per Universal e l’iconico personaggio interpretato da Angela Lansbury, scomparsa quasi un anno fa, potrebbe rivivere sul grande schermo. In occasione del Toronto International Film Festival, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Dumb Money, il film di Craig Gillespie che racconta il boom azionario di GameStop, hanno svelato di essere state coinvolte nella sceneggiatura dell’adattamento cinematografico sostenuto dalla produttrice Amy Pascal, firma di pellicole come Spider-Man – Un nuovo universo, Piccole donne di Greta Gerwig e Molly’s Game. Il progetto della sceneggiatura, abbracciato da Blum e Angelo prima degli scioperi statunitensi degli sceneggiatori del Writers Guild of America e degli attori del SAG-AFTRA contro l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, riprenderà quando le due parti raggiungeranno un accordo. Al momento non sono stati rivelati i dettagli della futura pellicola.