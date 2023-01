9/25

The Outwaters di Robbie Banfitch, con Angela Basolis, Michelle May, Scott Schamell e Leslie Ann Banfitch. Un film di found footage incentrato su Quattro viaggiatori che sperimentano un viaggio sconvolgente attraverso il terrore mentre si accampano in un remoto tratto del deserto del Mojave. Questa sorta di Blair Witch Project di ambientazione desertica debutterà nella sale americane dal 9 febbraio per poi arrivare in streaming su Screambox . AL momento non si conosce una data per la distribuzione italiana