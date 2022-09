Secondo giorno di Mostra del Cinema di Venezia

Per questo secondo atto della kermesse targata Venezia i film in concorso sono Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) di Alejandro G. Iñárritu e Tár di Todd Field con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss. Fuori concorso Bobi Wine: Ghetto President di Christopher Sharp e Moses Bwayo mentre Orizzonti Extra apre con L'origine du mal (The Origin of Evil) di Sébastien Marnier.