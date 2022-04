Iñárritu: esce a fine anno Bardo, il nuovo film del regista messicano

L'autore premio Oscar per Birdman e Revenant è tornato a girare in patria dopo oltre 20 anni ed è ora in fase di post produzione del suo nuovo lungometraggio dopo un silenzio durato sette anni. Il film è stato acquistato da Netflix che lo distribuirà nelle sale di tutto il mondo prima di proporlo in streaming Condividi

Arriverà entro fine anno, dopo un silenzio duratone sette, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, regista messicano premio Oscar per Birdman e la regia di The Revenant. Il titolo è stato acquistato da Netflix, che distribuirà la pellicola nelle sale e sulla propria piattaforma (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

La pellicola, che si intitola Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, segna il ritorno alla regia di un lungometraggio da parte di Iñárritu a sette anni dall'uscita in sala di The Revenant, nel 2015, e il primo film girato in Messico dall'autore dopo Amores Perros (2000). Il regista è attualmente in fase di post-produzione, che dovrebbe concludersi entro l'autunno.