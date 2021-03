Limbo: primo ciak a Città del Messico del nuovo film di Iñárritu

Al via le riprese della prossima pellicola che vede la regia del maestro di capolavori come The Revenant (cinque premi Oscar), Amores perros, 21 grammi e Birdman. Ecco le prime immagini dal set, direttamente dalla capitale del Messico

I primi ciak di Limbo, il nuovo attesissimo film diretto da Alejandro G. Iñárritu, stanno facendo impazzire il web: sui social network rimbalzano le foto del set che ritraggono attori stesi a terra per le vie di Città del Messico, la città natale del regista che sarà non solo scenario ma anche essa stessa protagonista.

Dopo The Revenant, l’ultima pellicola da lui diretta (nel 2015) che gli valse ben cinque premi Oscar, questa nuova prova di Iñárritu si preannuncia già un capolavoro, del resto come tutti i titoli che fino ad ora hanno arricchito la sua filmografia da chapeau. Dal suo esordio nel 2000 con Amores perros, Alejandro G. Iñárritu non ha mai sbagliato un colpo.

IT'S JUST A MOVIE! A wild scene along Madero Street in Mexico City was just filming for Alejandro Gonzalez Inarritu’s new film “Limbo." (Photo: Clasos/Getty Images) #Inarritu #AlejandroGonzalezInarritu #movies #movienews #Mexico #MexicoCity pic.twitter.com/r0R6D5QuSd — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 4, 2021

Il film Limbo di Alejandro G. Iñárritu

approfondimento Tanti auguri al regista Alejandro G. Iñárritu, che compie 55 anni Nel cast di Limbo c’è Daniel Giménez Cacho, attore messicano già protagonista del film Zama di Lucrecia Martel. Ad annunciare il via alle riprese è stato il Los Angeles Times, che ha diffuso la notizia facendo sapere che il cineasta è finalmente tornato nella sua città natale per la nuova pellicola.

Per ora si conoscono pochi dettagli della trama, dato che Iñárritu non ha ancora voluto rivelare quasi nulla. Si sa soltanto che si tratterà di una specie di favola moderna ambientata nel Messico di oggigiorno, di cui il film sonderà la realtà sia politica sia sociale. E che la pellicola sarà recitata in lingua spagnola. Ed ecco un'altra immagine dal set di Limbo in cui vediamo Alejandro G. Iñárritu intento a spiegare all'attore Daniel Giménez Cacho la scena in esterna che sta facendo impazzire in rete tutti i fan del regista.

El regreso de Alejandro Gonzalez Iñárritu. Primera imagen desde el set de #Limbo (título tentativo), nueva película rodada en México y protagonizada por Daniel Giménez Cacho (#Zama). pic.twitter.com/uvI3sexzHO — AP (@altapeli) March 5, 2021