È già arrivata a Venezia una delle star più splendenti di questa edizione, Cate Blanchett. L’attrice australiana è arrivata al Lido per presentare Tár di Todd Field, il film su una direttrice d’orchestra tedesca che deve farsi spazio in un mondo che non ha mai prima fatto spazio alle donne

