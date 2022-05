Tutte lo vogliono, il cast del film con Enrico Brignano. FOTO

Tutte lo vogliono è una commedia del 2015. Chiara (Vanessa Incontrada) lavora nell’azienda di catering di famiglia, va in terapia perché non è soddisfatta nelle sue relazioni. In un incontro viene a conoscenza del GPS, acronimo di Generoso Partner Sessuale, parametro per indicare un uomo che senza alcun dubbio riuscirà a rendere felice la propria donna sotto tutti gli aspetti. Per una serie di equivoci, il presunto GPS di Chiara è Orazio (Enrico Brignano) che è un commesso in un negozio di animali. Ecco il cast