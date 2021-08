Enrico Brignano, dal teatro alla tv: l'attore si racconta a Sky Tg24

In arrivo con diversi progetti (sia televisivi, sia cinematografici), l'attore romano è in tour teatrale con "Un’ora sola vi vorrei”. Il nuovo one-man-show rincorre il tempo e torna a far sorridere il pubblico che finalmente può riscoprire il piacere di assistere agli spettacoli dal vivo nel rispetto delle norme anti-Covid. L'intervista

Sul palco, a spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico. E lo fa con la proverbiale ironia che lo caratterizza. In giro per l'Italia, con il suo one-man-show, torna a far sorridere (e riflettere) il pubblico che finalmente può riassaporare il piacere di assistere agli spettacoli dal vivo, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid (Qui tutti gli aggiornamenti).

Lo show "Un’ora sola vi vorrei”, fa luce sulle nostre ossessioni legate al tempo, contemporaneamente si fa evasione e risponde a quel bisogno di leggerezza che tanto ci manca oggigiorno e che nulla ha a che vedere con la superficialità, come lo stesso autore sottolinea. Diventato papà per la seconda volta a luglio, Brignano spiega quanto si identifichi in questo suo ruolo quotidiano alle prese con pannolini, ruttini e lavatrici, e pare che fare il bucato sia tra le mansioni in cui eccelle. Non a caso è stato scelto come testimonial della campagna Dash PODs, on air in TV dal 29 agosto, diretto per la prima volta dall’amico e regista Paolo Genovese.

Nel video di backstage diffuso con il primo spot e che potete vedere in testa all'articolo, confessa: "Credo che abbiano scelto me per la mia bellezza, chiaramente, per la mia prestanza fisica, per il mio talento recitativo, ma soprattutto perché so fare le lavatrici. Voi direte “non è vero”. Si! Invece è proprio vero! Ragione per cui hanno deciso di affidare questa campagna a me... pensa! So’ affari loro...".