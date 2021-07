Enrico Brignano papà bis, Flora Canto ha partorito: è nato Niccolò

Enrico Brignano e Flora Canto, la storia

approfondimento

Enrico e Flora si sono incontrati nel 2013 in spiaggia a Sabaudia e, nel 2017 è nata la loro prima figlia, Martina, che oggi ha quattro anni. “Mi ha conquistato la sua semplicità – ha raccontato lei a Confidenze in una recente intervista - Enrico non è il tipo che ti regala diamanti. Mi portava sacchetti di frutta fresca (sapeva che mi piace e se ne intende, visto che i suoi avevano un negozio di ortaggi). E uno dei primi doni è stato una cassetta degli attrezzi. Poi, davanti alla mia faccia perplessa ha detto: 'Vivi da sola, può esserti molto utile'. Veniva con me a fare la spesa, insomma era una persona normale, non uno che si atteggiava a protagonista del magico mondo degli artisti”. Anche l'attore comico ha parlato della compagna. “Mi sono innamorato perché Flo è una delle donne più divertenti che abbia mai conosciuto. Fa ridere anche quando non vorrebbe e l’ho trovata irresistibile”. E sul secondo figlio “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò” aveva anticipato lei. “Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi (chissà perché…)” aveva scherzato lui.