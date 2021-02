Enrico Brignano papà bis: l'annuncio su Facebook

“Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in 4”: con queste parole Enrico Brignano si è rivolto alla sua primogenita, dando l’annuncio della nuova gravidanza della sua mamma. Flora Canto, ex protagonista di “Uomini e Donne” oggi conduttrice e influencer, aspetta un altro bambino. E il comico non potrebbe essere più felice.

La storia d’amore di Enrico Brignano e Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto si sono conosciuti sul lavoro, ma non è stato un colpo di fulmine. “Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomini all’antica. È generoso e premuroso” ha raccontato Flora Canto.

Per anni, i due si sono frequentati di nascosto. Hanno poi svelato al mondo di essere una coppia dal palco del Festival di Sanremo, durante un monologo di Brignano sulla paternità. “Avevo paura di essere giudicata male: ci ho messo tanti anni a costruirmi la carriera e voglio prendermi le mie soddisfazioni. Non permetto a nessuno di chiamarmi raccomandata. Mai lavorato per merito suo” ha confessato la showgirl.

A dispetto dei 17 anni di differenza, i due sono molto legati e molto complici. Hanno in comune la passione per la cucina, e ridono moltissimo: “Ridiamo di tutto: l’ironia è il filo conduttore dei miei lavori, ma anche un ingrediente fondamentale per sdrammatizzare ogni aspetto della vita”.

Come ha fatto Enrico Brignano a conquistare la sua compagna? Prendendola… per la gola! Flora è un’amante della frutta, e lui ha cominciato a regalarle cassette intere: prima i fichi, poi i mandarini, poi una pianta di peperoni. Decisamente più originale rispetto al classico mazzo di fiori!