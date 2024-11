Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Como

Dopo lo storico concerto del 10 settembre 2005 e i ritorni nel 2011, 2015 e 2022, il 21 giugno 2025 Luciano Ligabue tornerà a Campovolo per un uno degli eventi musicali più attesi della prossima estate

Lunedì 18 novembre Luciano Ligabue ( FOTO ) sarà in concerto a Como. Ecco i dettagli dell’appuntamento live con il rocker di Certe notti: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Ligabue, i dettagli dello show

Prosegue la tournée In Teatro Dedicato a Noi di Luciano Ligabue. Dopo lo show al Teatro Carlo Felice di Genova, la voce di Balliamo sul mondo arriverà sul palco del Teatro Sociale di Como. Tutto quello che c’è da sapere.

Ligabue, l’orario di inizio e la location

Lo spettacolo avrò luogo al Teatro Sociale, questo l’indirizzo per raggiungerlo: via Vincenzo Bellini, 3, 22100, Como. Come riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Ligabue, la possibile scaletta

Luciano Ligabue non ha pubblicato alcuna anticipazione sulla scaletta. Secondo quanto riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite allo show del 16 novembre a Genova:

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Non dovete badare al cantante

Atto di fede

Vivo morto o x

Tutte le strade portano a te

Quella che non sei

Almeno credo

Happy hour

Piccola stella senza cielo

Sogni di R&R

I “ragazzi” sono in giro

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda