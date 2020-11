Fargo 4, Salvatore Esposito è nel cast. L'intervista a Sky Tg24

Salvatore Esposito entra a far parte della quarta stagione di "Fargo" in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15. In questa intervista racconta il suo personaggio Gaetano Fadda

In diretta alla vigilia della partenza della quarta stagione di Fargo, Salvatore Esposito ha raccontato a Skytg24 questa sua incredibile esperienza. “E’ stato un grande onore lavorare in due mondi totalmente diversi tra di loro. Sono orgoglioso di aver preso parte al progetto internazionale italiano più importante degli ultimi anni come “Gomorra – La Serie”, ha detto l’attore, e anche di essere entrato in una delle serie più belle di sempre, come Fargo”.

Il suo atteso personaggio è il fratello minore di Jason Schwartzman: “interpreto Gaetano Fadda, secondogenito della famiglia Fadda, dice Salvatore, e sono l’unico personaggio che arriva dall’Italia e che in quasi tutte le scene parla sia in italiano che in inglese. A tal proposito, conclude , vi consiglio di guardare la serie in lingua originale”. Le riprese, partite a Chicago a ottobre del 2019, sono terminate a marzo del 2020 e lo hanno visto ingrassare di molti chili, come richiesto dal copione, perché gli sceneggiatori volevano evidenziare, “anche a livello fisico la diversità tra i due fratelli”, dice Esposito.

In chiusura un pensiero per la grave crisi che sta colpendo anche il mondo dello spettacolo dovuto alle restrizioni imposte per il Covid 19: “Senza le migliaia di lavoratori che sono dietro le quinte, noi attori non saremmo nulla in teatro, al cinema e nemmeno in televisione. Faccio parte di “Unita” e stiamo cercando di promuovere iniziative a loro sostegno. Siamo troppo spesso messi in un angolino dalla politica" conclude l’attore.