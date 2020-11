Fargo 4, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv

Su Sky Atlantic arriva finalmente la quarta stagione di 'Fargo', la geniale serie tv creata da Noah Hawley. Non perdere i primi due episodi, in onda lunedì 16 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Fargo 4, episodio 1: Benvenuti nell'economia alternata

Kansas City, Missouri, 1950. I boss di due organizzazioni criminali – Loy Cannon, a capo degli afroamericani, e Donatello Fadda, a capo degli italiani – stringono un patto di non belligeranza, e come garanzia si “scambiano” i figli. Quando Donatello, però, improvvisamente muore, il fragile equilibrio che finora ha regolato il “business” comincia inevitabilmente a vacillare. Josto Fadda, il figlio maggiore, diventa il nuovo boss, ma la situazione è delicatissima. Nel frattempo la giovane e brillante Etherilda – la figlia di Thurman e Dibrell Smutney, i proprietari e gestori di una nota agenzie di pompe funebri della zona – scopre che la sua famiglia potrebbe trovarsi in guai finanziari più seri del previsto. In ospedale al capezzale del padre, Josto conosce la bizzarra Oraetta Mayflower, un’infermiera che ha un unico scopo nella vita: mettere fine alle sofferenze dei suoi pazienti…definitivamente!

Fargo 4, episodio 2: La terra del prendere e uccidere

Gli Smutny ricevono una visita alquanto inaspettata: Zelmare Roulette – la zia di Etherilda, la sorella di sua madre – e Swanee Capps, la sua compagna e "socia in affari." C’è però un problema: le due, evase da un carcere federale col favore delle tenebre, sono ricercate, anzi, ricercatissime. Sulle loro tracce c’è infatti lo U.S. Marshall Dick Wickware, un poliziotto mormone a cui pare non sfuggire niente, che decide di prendere come partner locale l’ansioso (e corrotto) detective Odis Weff, intento a insabbiare un omicidio commesso dal clan Fadda. Intanto Josto deve giostrarsi tra l’arrivo del fratello minore, l’imprevedibile e violento Gaetano, e la decisione di Loy Cannon di appropriarsi di una nuova fetta di business, come precedentemente discusso col suo defunto padre. Dopo aver fatto una proposta di lavoro a Etherilda, Oraetta prepara un’appetitosa torta di mele che, però, nasconde una sorpresa…