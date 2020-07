Michela Quattrociocche, il nuovo amore è Giovanni Naldi

«Alberto e io, per un accordo preso con i legali, abbiamo deciso di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. Posso solo dire che sono felice » dichiarava Michela Quattrociocche all’indomani della sua separazione con l’ex calciatore Alberto Aquilani , quando il gossip già la accostava a Giovanni Naldi. Ad anticipare il flirt (che sembra ora essere diventato una vera relazione), la rivista Chi: secondo Alfonso Signorini, già a fine primavera l’attrice di “Scusa ma ti chiamo amore” frequentava l’imprenditore romano.

La voce era nell’aria già da un po’ ma, ora, pare sia tutto vero: Michela Quattrociocche ha ritrovato d’amore. E il suo nome risponde a quello di Giovanni Naldi. Il settimanale Diva e Donna li avrebbe paparazzati durante una romantica vacanza a Mykonos , in atteggiamenti inequivocabili. Ma, ad oggi, l’attrice non si è sbilanciata. Anzi: le immagini sul suo profilo Instagram la ritraggono rigorosamente da sola.

Ora, eccoli sorpresi a Mykonos. I due, per la loro romantica vacanza, hanno scelto un albergo scavato nella roccia. E, qui, si sono lasciati andare a tenere effusioni.

Di Giovanni Naldi si sa pochissimo. Erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri, suo padre è alla guida della Roberto Naldi Collection . Una società, questa, che possiede numerosi hotel di lusso come il prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma . E poi l’Hotel Splendide Royal Roma, l’Hotel Splendide Royal Lugano, l’Hotel Splendide Royal Parigi. Strutture extralusso, che la famiglia Naldi guida da generazioni (Giovanni è oggi nel Consiglio Direzionale della società, insieme alla sorella Adele).

Michela Quattrociocche, la fine della sua relazione con Aquilani

approfondimento

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si separano

Fidanzati dal 2008, sposati dal 2012, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno avuto due figlie: Aurora e Diamante. Il loro matrimonio, però, si è interrotto. «In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile»: queste le parole con cui i due hanno comunicato la separazione.