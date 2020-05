Michela Quattrociocche e Alberto Aquiliani hanno comunicato la decisione di separarsi dopo dodici anni di amore. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, vediamolo insieme.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: il messaggio su Instagram

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno annunciato la separazione. La coppia, insieme da circa dodici anni e convolata a nozze il 4 luglio 2012, ha deciso di rispondere alle domande ricevute parlando anche del grande affetto reciproco.

L’attrice e il calciatore hanno due figlie: Aurora nata il 18 aprile 2011 e Diamante nata il 3 novembre 2014.

Il messaggio si è aperto così: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il COVID-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici e le tante persone che ci vogliono bene ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile”.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: “Resta un grande affetto tra di noi”

In seguito la coppia ha dichiarato: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose che saranno sempre al centro della nostra vita”.

Infine Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno concluso: “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serentità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più di tutto ciò, con nessuno. Grazie. Michela e Alberto”.