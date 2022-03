Sky porta il cinema a casa tua. i nuovi film in arrivo ad aprile

Nuove fantastiche avventure nel quartiere della famiglia Sky con Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema), Spider-Man: No Way Home (Sky Primafila), Il filo invisibile (Netflix), West Side Story (Disney+) e tanti altri titoli in arrivo. Il grande cinema con un’offerta vastissima di generi Con Sky Q, tutto in un unico posto, facile da utilizzare Condividi

“Sky porta il cinema a casa tua”. È questo il concept alla base della nuova campagna di Sky in programmazione da domani, venerdì 1° aprile. Su Sky infatti è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno con Sky Cinema, con la possibilità di scegliere anche i film di Sky Primafila e - grazie a Sky Q – di accedere facilmente alle principali app in streaming, come Netflix e Disney+. Tutto in un unico posto, con una fruizione semplice e intuitiva.