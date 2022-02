Space Jam: New Legends, da oggi su Sky e NOW

Arriva su Sky, il film che vede la stella NBA LeBron James interagire con il mondo animato dei "Looney Tunes". Appuntamento lunedì 28 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema Family alle 21.45. La pellicola è disponibile su NOW Condividi

approfondimento Fedez doppia "Space Jam" e James LeBron gli manda un videomessaggio Sono passati quasi 26 anni da quando nel 1996 il leggendario Michael Jordan giocava a pallacanestro affiancato da Bugs Bunny e tutta la mitica squadra dei Looney Tunes nel primo “Space Jam”. Ora la stessa magia potremmo ritrovarla nello spettacolare sequel, sempre in live action, “Space Jam: New Legends", diretto da Malcolm D. Lee e disponibile dal 28 febbraio su Sky Cinema e in streaming su NOW. Protagonista, questa volta, c'è l'icona globale, stella dei Los Angeles Lakers e quattro volte campione NBA, LeBron James, che, affiancato dall'intramontabile Bugs Bunny, dovrà affrontare il perfido Al-G Rhythmo, interpretato dal premio Oscar Don Cheadle.



La trama approfondimento Space Jam: New Legends, uno spot con scene inedite Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche "King" James con il loro modo di giocare.