Morto Jerry Butler, icona della musica soul

Nativo di Sunflower (in Mississippi), Butler iniziò la sua carriera con i colleghi Sam Gooden, Richard e Arthur Brooks, creando il collettivo The Roosters poi ribattezzato The Impressions. Il gruppo si è imposto nell’industria musicale fin dal singolo d’esordio For Your Precious Love, del 1958, inserito da Rolling Stone nella lista delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991.

La carriera da solita

Butler però lasciò The Impressions piuttosto presto per intraprendere la carriera da solista, realizzando hit come He Will Break Your Heart (1960) e Moon River (1961), cover del brano scritto da Johnny Mercer e Henry Mancini per la colonna sonora del film Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn. Riuscì a piazzare 55 singoli nelle classifiche Billboard Pop e R&B. Tra queste spiccano brani iconici come He Will Break Your Heart, Let It Be Me e Only the Strong Survive. Dopo l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame con The Impressions, nel 2015 entrà da solista nella National Rhythm & Blues Hall of Fame.