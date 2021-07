Space Jam: New Legends, uno spot con scene inedite

È uscito un nuovo spot internazionale di "Space Jam: New Legends", uno dei film più attesi dell'estate. E se l'attesa era già spasmodica, con tutti i video emozionanti che la Warner Bros. sta rilasciando per lanciare il suo fiore all'occhiello targato 2021 l'hype si può tagliare con il coltello.

L'uscita è prevista per il 16 luglio negli Stati Uniti, in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia dovremo aspettare il 23 settembre per vederlo al cinema.

Lo spot appena diffuso mostra alcune scene inedite della pellicola, montate ad arte su una musica "rappeggiante" che rende il video ancora più accattivante.

Tutto è a suon di musica, a suon di ritmo, a suon di emozioni… E a suon di divertimento, soprattutto!

Quella che verrà raccontata in "Space Jam: New Legends" è la proverbiale partita della vita per LeBron James e i membri della Tune Squad.

L'unico protagonista in carne e ossa è LeBron James, attorniato da co-protagonisti in "cartoon e ossa". Il celebre cestista statunitense raccoglie il testimone di Michael Jordan, il leggendario collega che ha recitato nel primo film.

Spetterà stavolta a LeBron James l'emozione di vivere un'avventura che potremmo addirittura definire un'impresa epica, affiancato dai personaggi Looney Tunes.

"Space Jam: New Legends" è diretto da Malcolm D. Lee e racconta fino a che punto certi genitori possono arrivare per entrare in sintonia con i propri figli…

Si tratta infatti di un'avventura di trasformazione che si rivelerà un vero e proprio viaggio iniziatico. A fare da scenario sono ben due scenari: si tratta infatti di un mix esplosivo e frenetico di due mondi diversi, quello reale e quello cartoon.