Space Jam: New Legends, pubblicato un nuovo teaser del film

Il film arriverà in Italia a settembre del 2021, mentre negli USA sbarcherà nei cinema e in streaming, su HBO Max, il 16 luglio

Sulla pagina Twitter ufficiale “Space Jam: A New Legacy” è stato postato un nuovo teaser trailer del film “Space James: New Legends”, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi e in streaming su HBO Max a partire dal 16 luglio 2021. Il video offre ai fan di “Space Jam” un assaggio di quello che sarà il film, con la pubblicazione di alcune scene del tutto inedite: l’incontro della famiglia di LeBron James con Bugs Bunny e molte immagini delle movimentate avventure del “team animato”.

Space Jam: New Legends, LeBron James è il nuovo protagonista approfondimento I migliori film da vedere a giugno “Benvenuto, King James”, inizia così il nuovo teaser trailer di “Space Jam: New Legends”, mentre il giocatore di basket dei record, LeBron James, viene risucchiato nel mondo di Space Jam, diventando un personaggio animato e facendo il suo primo incontro con Bugs Bunny. LeBron ha delle serie difficoltà nel trovare un punto in comune con il figlio, amante della programmazione dei giochi e meno interessato al loro utilizzo. Le grandi abilità informatiche del piccolo vengono subito notate dall’Intelligenza Artificiale G Rhythm (Don Cheadle), che intrappola i due nei server della Warner, per capire quali segreti si celino nella testa del bambino e per poter rubare tutti i follower di LeBron.