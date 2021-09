Fedez doppia "Space Jam" e James LeBron gli manda un videomessaggio

Fedez presta la sua voce a Wet-Fire, un membro della Goon Squad che nella versione originale è stato doppiato da Klay Thompson Condividi:

Dopo aver annunciato “The Ferragnez - La serie ” , show non-fiction che lo vedrà protagonista, insieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez fa ancora parlare di sé per un altro importante tassello della sua brillante e fortunata carriera artistica. Il rapper e influencer, infatti, è una delle voci italiane ufficiali di “Space Jam: New Legends”, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 23 settembre. Fedez doppia Wet-Fire, membro della Goon Squad, interpretato nella versione originale da Klay Thompson.

Fedez e la richiesta di un “video saluto” da James LeBron approfondimento Space Jam: New Legends, un video mostra la realizzazione del film Martedì 21 settembre Fedez ha pubblicato sul suo seguito profilo Instagram (12,9 milioni di follower), un video in cui spiega la sua unica richiesta per la firma del contratto. “Quando mi hanno chiesto di doppiare Space Jam, volevo solo una cosa: un video saluto da LeBron James e, inizialmente, mi hanno illuso dicendo che si poteva fare. Poi mi hanno detto di no. Spero ancora che LeBron mi mandi quel video, anche se so che non arriverà mai.” Poi, la sorpresa inaspettata al cantante. LeBron James, seduto con indosso la tuta della Tune Squad, lo saluta: “Ciao Federico, grazie per essere parte del team italiano di Space Jam. Spero che tu e tutti gli italiani adorerete questo film.” Il finale del montaggio video è esilarante. Fedez corre incredulo da Chiara Ferragni, dicendole: “Amore, amore, LeBron James mi ha salutato!” In una storia successiva Fedez ha raccontato ai suoi fan di essere sotto shock: “Vorrei cercare di esprimere a parole quello che mi è appena accaduto. Oggi, è come se fossero Natale, Capodanno, il mio onomastico e il mio compleanno contemporaneamente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Space Jam: The Legends, le voci italiane approfondimento The Ferragnez, la storia di Chiara Ferragni e Fedez in una serie tv Oltre a Fedez, che in Space Jam presta la voce a Wet-Fire, personaggio creatore di ostacoli meteorologici sul campo, lanciatore di fiamme e di onde d’acqua sui temibili avversari, ci saranno moltissimi altri doppiatori. Carlton Myers, leggenda del basket nostrano, sarà la voce di The Brow, un giocatore forte, veloce e dotato di nove metri di ali blu, che gli permettono di elevarsi sopra al campo da gioco. Cecilia Zandalasini, cestista italiana, doppierà invece White Mamba, giocatrice in grado di trasformarsi in un mamba mortale, capace di avvinghiare gli avversari e di scivolare con rapidità. In più, Flavio Tranquillo e Gianluca Gazzoli saranno i commentatori della folle partita tra la Tune Squad, capitanata da LeBron James, e i temibili rivali.