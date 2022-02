Addio a Monica Vitti, il ricordo dell'attrice sui social. FOTO

4/6 ©Ansa

Un'attrice immensa, "completa, dalla personalità forte e incisiva. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di Bianco Rosso e Verdone. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni, ne saranno illuminate", commenta Carlo Verdone. "Con Anna Magnani sarà ricordata come un'attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido ed ammirevole uomo accanto: Roberto Russo"

Addio a Monica Vitti , i 10 film da non perdere della diva italiana