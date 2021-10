Anni da cane, il cast del film con Achille Lauro. FOTO

È arrivato su Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, Anni da cane, il teen movie diretto da Fabio Mollo. La pellicola racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Vediamo gli attori