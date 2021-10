Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO

Il musicista sul red carpet per l'anteprima di Anni da cane (in cui fa un cameo e per cui firma la canzone dei titoli di coda) ad Alice nella città. "Più che l'attore mi piacerebbe fare il regista"

Più che l'attore, Achille Lauro vorrebbe fare il regista. "Non è facile calarsi in un mondo non tuo, che sia un canzone o un ruolo, ma ho già lavorato alla regia dei miei videoclip e sto lavorando su due documentari ancora inediti. Mi piacerebbe dirigere, anche fallendo, perché il fallimento è contemplato. Si diventa qualcuno di successo imparando attraverso i fallimenti".

ACHILLE LAURO SUL RED CARPET A ROMA

Il musicista è intervenuto alla Festa del Cinema di Roma (e ha parlato con Sky come potete vedere nel video in alto su questa pagina), dove si è presentato sul red carpet per la presentazione di Anni da Cane (GUARDA IL TEASER) di Fabio Mollo, primo film Amazon Original italiano, che debutta nella sezione autonoma Alice nella città e sarà disponibile su Amazon Prime Video in Italia dal 22 ottobre e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 26 novembre.

UNA COMMEDIA YOUNG

Nella commedia young adult che ha per protagonista Aurora Giovinazzo, con un cast che comprende Isabella Mottinelli, Sabrina Impacciatore, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Achille Lauro appare in un cameo nei panni di se stesso e sui titoli di coda è presente un suo brano originale scritto per il film, intitolato Io e te, in uscita il 22 ottobre .