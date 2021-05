Achille Lauro sui social: "Mi danno dell’omofobo e del pagliaccio"

Il cantante si è sfogato postando un lungo messaggio sulla sua pagina di Facebook che parte da "un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo", come scrive l'artista. "Mi hanno dato dell’omofobo", continua, sottolineando poi come siano passati a connotarlo esattamente con il contrario di ciò che gli attribuivano fino a poco tempo fa, sostenendo che fosse omosessuale

"Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo. L’ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene. Ma il trucco non è solo trucco, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole. L’ho capito quando mi hanno umiliato pensando che io sia un pagliaccio che si mette in mostra", con queste parole incomincia la lunga didascalia che correda una foto che ritrae l'artista in una gabbia.

Achille Lauro ha condiviso sulla propria pagina ufficiale di Facebook un lungo post in cui si sfoga, lamentandosi delle critiche e degli attacchi di chi lo umilia "pensando che sia un pagliaccio che si mette in mostra", come ha scritto l'artista.

Un riferimento a Pio e Amedeo? O a Renato Zero?

Tra le righe del suo sfogo e in particolare nelle parole "in questi giorni di forte polemica" alcuni vedrebbero un messaggio a Pio e Amedeo, dato che il post segue il "caso" mediatico scoppiato dopo il monologo dei due comici sul politicamente corretto nell'ultima puntata di Felicissima Sera (show a cui lo stesso Lauro ha partecipato, cantando Rolls Royce trasformata per l'occasione in Fiat Punto).

Il duo è stato fortemente criticato per aver trattato la delicata tematica del politically correct (oggi più sentito che mai) alla "loro maniera", non gradita a molti.

Tuttavia i nomi di Pio e Amedeo non compaiono nel post di Achille Lauro e c'è chi vedrebbe piuttosto un'allusione ad alcune dichiarazioni di Renato Zero (anche lui non citato da Lauro, si tratta soltanto di interpretazioni nate in rete da parte dei fan).



Lo scorso settembre Renato Zero si era espresso in questo modo circa i parallelismi tra lui e Achille Lauro: "Con le piume e le pailettes non giocavo certo a fare il clown della situazione ma cercavo di attirare l'attenzione su di me per permettere alle mie canzoni, che trattavano argomenti delicati e pesanti, di fare breccia".