La Roll Royce di Achille Lauro diventa una Fiat Punto con Pio e Amedeo

Certo, bisogna ammetterlo, quando si è compreso la direzione che la Roll Royce avrebbe preso un po' di apprensione c'è stata. Non tanto perché è emotivamente impattante passare da una auto con una sua sacralità nobiliare a una con una sua sobrietà operaia, ma perché il volto di Achille Lauro era assai perplesso. E invece Pio e Amedeo, nel loro show del venerdì su Canale 5 intitolato Felicissima sera, hanno realmente donato un felicissimo momento. E' facile, immediato ma semplicistico etichettare il brano come trash. Certo i look dei due artisti foggiani e un Achille Lauro insolitamente casual non incentivavano alla serietà, alla profondità ma vi invito a chiudere per un attimo gli occhi e riascoltare il brano come uscisse da una radio. Oppure cercatelo in rete, liberate le voci ma voi concentrate lo sguardo sul testo. Quanta quotidianità c'è in quelle parole, in quelle citazioni? E' un calendario di ordinaria normalità. E' una delle rare volte in cui una parodia esce dal suo guscio e diventa canzone. Roll Royce e Fiat Punto mano nella mano, anzi specchietto nello specchietto. Con bacio "libero" finale.